‘Hakikaten Dünya 5’ten büyükmüş’

İsmail Tekpınar

Bir gece ansızın geleceğiz demiştik ve işte geldik.

Biz batılılar gibi değiliz asla işgal etmeyiz. Öz kaynakları ve insanları sömürmeyiz çocuk ve kadınları öldürmeyiz, mabetlere dokunmayız. Bunları yalnızca emperyalist batı ve onun her bölgedeki bebek katili terör örgütleri yapmaktadır.

Bizler asırlarca yönettiğimiz Dünya’yı adaletle, barışla, hukukla yönettik. Bize ne işiniz var Suriye’de diyenler. Peki ABD’ye İsrail’e ve işbirlikçilerine neden sormuyorsunuz otuz bin TIR silahı PKK/YPG’ye neden verdiniz diye niçin sormazsınız. Zamanında kimsenin etlisine sütlüsüne karışmayalım diyerek gerek İngiliz gerekse Fransız mandasını isteyen aydın cahillerden ne farkınız var sorarım sizlere. Bizim derdimiz sınırlarımızı muhafaza altında tutmak ve ülkemizde bulunan Suriyelileri o bölgeyi temizledikten sonra temelli yurtlarına göndermektir. Biz inançlarımız gereği bölücü olmadık. Asırlardır haçlılar böldü biz birleştirdik. Onlar mazlumları sömürdü her dem kan ve gözyaşı akıttı, biz daima mazluma can olduk, nefes olduk her dem biz birleştirici yıkıcı değil yapıcı hamilik yaptık.

Kusura bakmayın tüm Dünya birleşmiş üzerimize gelirken sınırlarımızı ateş topuna çevirirken bizde öyle bakamazdık. Büyük ve güçlü Türkiye şimdi gereğini yaptı.

Allah ordumuza nusret versin zalimlere karşı muzaffer eylesin.

ABD başkanı Trump çıkıp yalandan bir tarih söylüyor zaten Türkler- Kürtlerle savaşıyordu diye hangi ahmak tarihçi bunu söylediyse halt etmiş. On asırdır böyle bir şey olmadı, öyle diyenin de alnını karışlarım. Suriye’de biz Kürtleri öldürmüyoruz Türkiye’yi bölmek isteyen Türklerin ve Kürtlerin düşmanlarını etkisiz hale getiriyoruz sınırlarımızı koruyoruz. Kahraman Türk ordusu bir hafta içerisinde 2 ilçe 1 belde 56 köy terörden temizledi. 700 terörist etkisiz hale getirildi. Kahraman ordumuz her saniye daha da ilerlemekte ve daha çok bölgeyi temizlemekte bu daha bir başlangıç Dünya bizi izlemeye devam etsin. Ey mazlumlar ayağa kalkın, duyanlar duymayanlara anlatsın Türkler geldi ekmek geldi, su geldi, hayat geldi, huzur geldi, barış ile yüzümüz güldü diye tarihe not düşün. Bizi kim kınarsa kınasın biz bildiğimiz doğru olanı yaparız varsa itirazı olan boş boş konuşsun.

Kimileri sessiz kaldı kimileri Türkiye ye destek açıklamaları yaptı ama biz biliyoruz ve inanıyoruz ki Müslüman halk manen desteğini esirgemiyor.

Lâkin üst yönetimlerin ipleri kimlerin elinde, kim tarafından yetiştirildiği herkesçe mâlûmdur. Biz ülke olarak pireye kızıp da yorgan yakamayız. Ecnebilerin sosyal medyada yalan fitnelerine kanıp ta mazlum coğrafyalardaki Müslümanlara yardımı kesemeyiz. Gerçi batılıların da istedikleri budur yardımı ve hamiliği Türkiye halkı çeksin. Rahmetli Bilge Kral Aliya İzzetbegoviç diyor ki, “Her şey bittiğinde, hatırlayacağımız şey; düşmanlarımızın sözleri değil, dostlarımızın sessizliği olacaktır”. İşte şunu unutmayalım ki Batılı Araplara bakarak İslam’ı ve Müslümanları yargılamayın yanılırsınız.

İslam’ın son kalesi ve son ordusu da Türkiye’dir. Türkiye Dünya’daki mazlumların tek güvencesi ve sigortasıdır. Ma’mafih barış pınarı harekâtında yapılan mevzilere baktığımızda karşımıza mühendislik harikası betondan yer altına yapılmış depolar sığınaklar çıkıyor.

Zaten silahların kimler tarafından verildiğini tüm Dünya bilmekte tabii sesleri de çıkmamaktadır.

Herkes bir gün diyecektir ki “Hakikaten Dünya 5’ten büyükmüş”. Vesselâm.