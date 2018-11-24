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Hakem Hüseyin Göçek'in eşi sosyal medyada patladı

Galatasaray-Konyaspor maçında tartışmalı bir penaltı kararı veren hakem Hüseyin Göçek'in eşi Ezgi Göçek, hakarete varan ağır yorumlara sosyal medya hesabından cevap verdi.

24 Kasım 2018 Cumartesi 11:33
Hakem Hüseyin Göçek'in eşi sosyal medyada patladı

Galatasaray'ın Atiker Konyaspor ile 1-1 berabere kaldığı maçın 87. dakikasında çalınan penaltı düdüğü büyük tartışmaya neden oldu. Sarı-Kırmızılı taraftarlar mücadelenin hakemi Hüseyin Göçek'e ve TFF'ye büyük tepki gösterdi.

Göçek'in eşinden büyük tepki

Karşılaşma sonrası Hüseyin Göçek'in eşi Ezgi Göçek ise sosyal medyadan yapılan ağır yorumlara Instagram hesabından isyan etti. Ezgi Göçek yaptığı paylaşımda, "Her kim çocuğuma beddua ediyorsa Allah 1000 katını ona versin" ifadelerini kullandı.

Haber Tarihi: 24 Kasım 2018 Cumartesi 11:33
  1. Atiker Konyaspor
  2. Galatasaray
  3. Hüseyin Göçek

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