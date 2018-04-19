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Dev derbi tatil edildi! Şenol Güneş'in kafası yarıldı

Maçın 55.dakikasında Tolga Zengin ile Fenerbahçeli taraftarlar arasında yaşanan tartışmayı sakinleştirmeye çalışan Şenol Güneş'in kafasına yabancı madde isabet etti. Maç, çıkan olaylar nedeniyle tatil edildi.

19 Nisan 2018 Perşembe 21:58

Maçın 55.dakikasında Tolga Zengin ile Fenerbahçeli taraftarlar arasında yaşanan tartışmayı sakinleştirmeye çalışan Şenol Güneş'in kafasına yabancı madde isabet etti. Maç, çıkan olaylar nedeniyle tatil edildi.

Fenerbahçe Beşiktaş maçında Şenol Güneş'in başına yabancı madde attıldı. Şenol Güneş kafasına gelen madde sonrası yere düştüğü ve yaralandığı görüldü.

ŞENOL GÜNEŞ'İN KAFASI YARILDI

Son gelen bilgiye göre; Şenol Güneş'in kafasına gelen yabancı madde sonrası kafasında bir açılma ve kanama olduğu açıklandı. Şenol Güneş'in kafasına dikiş atıldı.

Haber Tarihi: 19 Nisan 2018 Perşembe 21:58
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  3. Fenerbahçe
  4. Şenol Güneş
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  6. yabancı madde
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