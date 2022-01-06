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Korona Virüs Hakan Ural’dan dikkat çeken çağrı: Bill Gates ile acil olarak pazarlık yapın
Korona Virüs

Hakan Ural’dan dikkat çeken çağrı: Bill Gates ile acil olarak pazarlık yapın

Geçtiğimiz günlerde koronavirüsü atlatan Hakan Ural, pandeminin sona ermesi için Bill Gates'in tutuklanması gerektiğini söyledi.

Yeniakit Publisher
2022-01-06 11:39:00 - 2022-01-06 11:43:16
Hakan Ural’dan dikkat çeken çağrı: Bill Gates ile acil olarak pazarlık yapın

Son dönemde yaptığı açıklamalarla sık sık magazin gündemine gelen Hakan Ural, koronavirüs için çözümünü sosyal medya hesabından paylaştı. Ural, paylaşımında, "Bill Gates'i tutuklayın" ifadelerini kullandı.

Kanal D'de yayınlanan 'Neler Oluyor Hayatta' programının sunucusu Hakan Ural dikkat çeken açıklamalar yapmaya devam ediyor.

Geçtiğimiz günlerde sağlık çalışanlarıyla ilgili söylediği sözler yüzünden tepki çeken Ural, bu kez de koronavirüs için bir çözüm önerisi geliştirdi.

Bir süre önce Kovid-19 testi pozitif çıkan ve hastanede gördüğü tedavinin ardından sağlığına kavuşan Ural, Instagram hesabından yaptığı paylaşımda, "Koronavirüse çözüm önerim: Bill Gates'i acil neredeyse bulup tutuklayın. Kapatın. Sağlam bir pazarlık yapıp askeri müşterekte ne istiyorsa anlaşın bitsin bu çile usandık, bıktık" dedi.

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