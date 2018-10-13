Hakan Peker ile Kral TV Top 20 listesi için kapıştı

Kral TV Top 20 listesinde yeni çıkan klibinin olmamasına kızan şarkıcı Hakan Peker, Kral TV’ye polis gönderip tutanak tutturdu. Hakan Peker, listede yoksak kliplerimi yayınlayamazsınız dediği öğrenildi. Bağlantılı Hak Sahibi Fonogram Yapımcıları Meslek Birliği (MÜYAP) ise üyesi olduğu Hakan Peker’i bu tutumundan dolayı haysiyet kuruluna sevk etti.

Sanatçı Hakan Peker, 'Unutuluyor mu Aşklar' şarkısının klibine Kral TV'de yeterince yer almadığını iddia etti. Şarkının Top 20 listesine alınmadığını da söyledi ve kanala avukatıyla birlikte polis gönderip tutanak tutturdu. Kral TV'de klibinin yayınını yasaklatan Peker'in polise başvurmasını tasvip etmeyen, üyesi olduğu MÜYAP ise şok bir karar aldı. MÜYAP, üyesi Peker'i haysiyet kuruluna sevketti.

Eseri artık Kral TV çalamayacak

Hakan Peker'in avukatı Cengiz Balcı ise "Hakan Bey, haksız rekabet, tarafsız yayıncılık, hukuksuzluk ve ilkesizlikle karşı karşıya kaldı. Yasal hakkı olarak bu durumun tespitini yaptırıp eserini Kral TV Grubu'nda yasaklattı. Çünkü kendisine etik davranılmadığına inanıyor" açıklamasını yaptı.