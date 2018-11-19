Hakan Keleş kimdir? Hakan Keleş Sivasspor'un yeni teknik direktörü mü oldu?

Tamer Tuna ile yollarını ayıran Sivasspor'un yeni teknik direktörü Hakan Keleş getirildi. Peki Hakan Keleş kimdir? Hakan Keleş nereli ve kaç yaşında? Hakan Keleş nerede görev yaptı?

Hakan Keleş kimdir?

8 Ocak 1972 tarihinde Sakarya'da dünyaya gelen Hakan Keleş, Edirnespor'da kariyerine başladı. Forvet bölgesinde görev yapan Keleş'in daha sonra adresi Bursaspor oldu. Keleş, sırasıyla; Kayserispor, Şekerspor, Ankaragücü, Antalyaspor ve Dardanelspor formaları giydi. Futbol kariyerini tamamladıktan sonra çeşitli kulüplerde yardımcı antrenörlük görevlerini üstlenen Keleş, son 2 sezondur Sivasspor'da yardımcı antrenör olarak görev yapıyordu.