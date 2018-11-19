THY- Noukşot
0553 313 94 23

Hakan Keleş kimdir? Hakan Keleş Sivasspor'un yeni teknik direktörü mü oldu?

Tamer Tuna ile yollarını ayıran Sivasspor'un yeni teknik direktörü Hakan Keleş getirildi. Peki Hakan Keleş kimdir? Hakan Keleş nereli ve kaç yaşında? Hakan Keleş nerede görev yaptı?

19 Kasım 2018 Pazartesi 16:13
Hakan Keleş kimdir? Hakan Keleş Sivasspor'un yeni teknik direktörü mü oldu?

Tamer Tuna ile yollarını ayıran Sivasspor'un yeni teknik direktörü Hakan Keleş getirildi. Peki Hakan Keleş kimdir? Hakan Keleş nereli ve kaç yaşında? Hakan Keleş nerede görev yaptı?

Hakan Keleş kimdir?

8 Ocak 1972 tarihinde Sakarya'da dünyaya gelen Hakan Keleş, Edirnespor'da kariyerine başladı. Forvet bölgesinde görev yapan Keleş'in daha sonra adresi Bursaspor oldu. Keleş, sırasıyla; Kayserispor, Şekerspor, Ankaragücü, Antalyaspor ve Dardanelspor formaları giydi. Futbol kariyerini tamamladıktan sonra çeşitli kulüplerde yardımcı antrenörlük görevlerini üstlenen Keleş, son 2 sezondur Sivasspor'da yardımcı antrenör olarak görev yapıyordu.

 

Haber Tarihi: 19 Kasım 2018 Pazartesi 16:13
  1. Sivas
  2. Sakarya
  3. Kayseri
  4. Edirne
  5. Bursa
  6. Antalya
  7. Ankara
  8. Hakan Keleş kimdir?
  9. Hakan Keleş nereli ve kaç yaşında?

YORUM YAZ

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Başkan Erdoğan sordu: Ankara adaylığı hakkında düşüncen ne?
    1. Başkan Erdoğan sordu: Ankara adaylığı..
    2. Arabistan'a bir kötü haber daha!
    3. Adıyaman CHP belediye başkan adayı 2019
    4. Siyanürden daha zehirli… Alanya'da..
    5. Erdoğan ile Putin'den özel görüşme
    6. 74 sanıklı FETÖ davasında karar..
    7. Parmak çıtlatmak zararlı mı?
    8. İnşaatta borç-alacak kavgası: 2 yaralı
    9. Erdoğan ve Putin, Mabeyn Köşkü'nde bir..
    10. Sivasspor'da Hakan Keleş dönemi başladı
    11. İzmir'de koca dehşeti! Sokak ortasında..
    12. Erkeklerde kanser belirtileri
    13. Uzmanlar anne adaylarını uyardı
    14. Yapışmaz tava kullanırken yapılan..
    15. "Picasso'nun çalınan tablosu..
    16. CHP belediye başkan adayları açıklandı..
    17. İşte evinizde gizli saklama alanları
    18. AK Partili Sofuoğlu hedeflerini açıkladı
    19. Yıldız oyuncudan Galatasaray'a müjdeli..
    20. Gribe karşı nar tüketin
    Lüks sitede haşema skandalı
    Lüks sitede haşema skandalı
    Muğla'da iğrenç olay! Sendika başkan yardımcısı açığa alındı
    Muğla'da iğrenç olay! Sendika başkan yardımcısı açığa alındı
    Adnan Oktar’ın kediciğinden bomba itiraf!
    Adnan Oktar’ın kediciğinden bomba itiraf!
    AK Partili eski bakandan, gözaltılara sert tepki! 'O kadar haksız ve şaşırtıcı...'
    AK Partili eski bakandan, gözaltılara sert tepki! 'O kadar haksız ve şaşırtıcı...'
    Belediye başkanının damadı FETÖ'den tutuklandı!
    Belediye başkanının damadı FETÖ'den tutuklandı!

    Günün Karikatürü

    17 Kasım 2018
    CHP'den Ankara'ya sürpriz isim! Herkes onu konuşuyor
    CHP'den Ankara'ya sürpriz isim! Herkes onu konuşuyor
    Yalçın Küçük tam bir Mustafa Kemal düşmanı çıktı!
    Yalçın Küçük tam bir Mustafa Kemal düşmanı çıktı!