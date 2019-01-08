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Hakan Keleş için sürpriz doğum günü kutlaması

08 Ocak 2019 Salı 22:55
Hakan Keleş için sürpriz doğum günü kutlaması


SİVAS (AA) - Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Demir Grup Sivasspor'da, teknik direktör Hakan Keleş için sürpriz doğum günü kutlaması yapıldı.

Kulüpten yapılan açıklamaya göre, devre arası kampını Antalya'da sürdüren kırmızı-beyazlı ekipte, teknik direktör Hakan Keleş için sürpriz doğum günü organizasyonu düzenlendi.

Takımın kamp yaptığı oteldeki organizasyonda, Keleş'in doğum günü teknik heyet ve futbolcuların katılımıyla kutlandı.

Doğum günü pastasındaki mumları üfleyen Keleş, daha sonra tebrikleri kabul etti.

Haftanın Özeti

Haber Tarihi: 08 Ocak 2019 Salı 22:55
  1. Demir Grup Sivasspor
  2. Doğum günü
  3. Futbol
  4. Teknik direktör Hakan Keleş

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