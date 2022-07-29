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Biyografi Hakan Füzün kimdir? Hakan Füzün ne iş yapıyordu?
Biyografi

Hakan Füzün kimdir? Hakan Füzün ne iş yapıyordu?

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Akhisar Ulucami Eğitim ve Kültür Vakfı Mütevelli Heyeti Yönetim Kurulu Başkanı Hakan Füzün hayatını kaybetti. Hakan Füzün için Manisa'nın Akhisar ilçesinde düzenlenen cenaze törenine katıldı.

Yeniakit Publisher
2022-07-29 14:25:00 - 2022-07-29 14:26:58
Hakan Füzün kimdir? Hakan Füzün ne iş yapıyordu?

Akhisar Ulucami Eğitim ve Kültür Vakfı Mütevelli Heyeti Yönetim Kurulu Başkanı ve AK Parti Akhisar İlçe Başkanı Hakan Füzün, 21 Temmuz’da kalp krizi geçirdi. Manisa Şehir Hastanesi’nde kaldırılan evli, 3 çocuk babası Füzün, tedaviye alınıp, anjiyo yapıldı. Füzün, ardından da İzmir Tınaztepe Buca Hastanesi’ne sevk edildi. Yoğun bakımda tedavisi süren Füzün,  hayatını kaybetmişti.

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