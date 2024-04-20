Dışişleri Bakanı Hakan Fidan'dan kritik açıklamalar

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Mısır Dışişleri Bakanı Şükri'yi İstanbul'da ağırladı.

Bakan Fidan ve Şükri, ortak basın toplantısı düzenledi. Bakan Fidan, Türkiye ve Mısır'ın ortaklığının iki ülkenin halkları için yararlı olduğunu söylerken, Gazze'ye Refah kapısından yardım getirebilmek için çalıştıklarını söyledi.

Mısırlı Bakan Şükri de Türkiye ile ilişkilere önem verdiklerini bildirdi.

Son dakika haberi... Bakan Fidan'ın açıklamalarından satır başları şu şekilde;

Mısır ve Türkiye'nin işbirliği halklarımızın ve bölgemizin fevkalade yararınadır. Mısır'la tekrar 15 milyar dolarlık ticaret hedefimize ulaşmak istiyoruz.

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Özellikle ticaret ve ekonomi işbirliğimizin en güçlü boyutlarından birini oluşturmakta.

Gazze'deki katliam

Gazze'de geldiğimiz noktanın vahametini ve yapılması gereken konuların altını bir kez daha çizdik.

Refah sınır kapısında yardımların ulaştırılması için, Mısır'la gece gündüz çalışıyoruz.

Libya, Sudan, Somali ve Etiyopya sorunları

Türkiye ile Mısır arasındaki önemli konular olan Libya, Sudan, Somali ve Etiyopya sorunlarını masaya yatırma şansımız oldu.

Libya'nın bütünlüğüne ve istikrarına beraber nasıl katkıda bulunuruz bunları kendi aramızsa istişare etme imkanımız oldu.

Somali ve Etiyopya arasında başlayan yeni sorun alanını da görüştük. Somali'nin toprak bütünlüğüne olan bağlılığımızı tekrar ettik.

Bu konularda nasıl daha düzenli çalışabiliriz şeklinde bunları istişare etme kararımız oldu.

Mısır ve Türkiye, Akdeniz'in iki ucunda önemli iki kardeş ülke. Çok büyük iş birliği potansiyelimiz var.

Şukri'nin açıklamalarından öne çıkanlar şu şekilde;

Türkiye ile ilişkilerimizi yüksek düzeylere çıkarmak için çalışıyoruz. Bölgede güvenlik ve istikrar için çalışmalarımızı sürdüreceğiz.

Filistinliler çok büyük kayıp verdi. Uluslararası kamuoyu şaşkın bir vaziyette bunu izlemektedir. Gazze'de bir an önce ateşkesin sağlanması gerekiyor.

Gazze'de savaş başladığına beri Mısır her zaman çabalarını sürdürmektedir.

SORU CEVAP

Batı'ya uyarı

Gazze krizi çözülmezse böyle krizler artarak devam edecekler. Diğer ülkeler şöyle bir lüks içerisine girmesinler; Bunlar sadece ortadoğuda olacak bize hiçbir etkisi olmayacak düşüncesine girmesiler.

Baştan beri söylediğimiz gibi Filistin konusunda olan her şeyin küresel fay hatlarını tetikleme potansiyeli var. Ve tetiklemekte. Burda olan bir şey batıyı da doğuyu da kuzeyi de güneyi de etkiliyor.

Bunlar daha başlangıç

Bunu biz Kızıldeniz'deki ticaret gemileriyle ilgili kriz de gördük. Lojistik zincirinin nasıl kesildiğini gördük. Siparişlerin nasıl geç gittiğini fiyatların nasıl arttığını gördük. Bunlar daha başlangıç. Eğer bu türden krizlerin yayılmasının önüde geçmek istiyorsak sahici olarak kollarımızı sıvayıp gereken adımları atmamız lazım.

"Baskıyı artırmamız gerekiyor"

Baskıyı artırmamız gerekiyor. Bölge ülkeleri olarak, İslam ülkeleri olarak, Afrika ve Batı ülkeleri olarak, herkes bir araya gelerek sesimizi yükseltmemiz gerekiyor Öncelik, Gazze'de işgalin bitirilmesi.

Bu artık ezilenlerle ezenlerin savaşı olmaya başladı.

"Dünyayı bekleyen asıl kriz"

Dünyayı bekleyen asıl büyük kriz Filistin meselesiyle makyajı dökülen gerçekliği ortaya çıkan uluslararası sistemin iki yüzlülüğüdür.