0553 313 94 23

Hakan Fidan, Suudi mevkidaşını böyle uyarmış: Kangrenli kolu kesin, yoksa...

Ferhat Ünlü, Abdurrahman Şimşek, Nazif Karaman’ın yeni kitabı "Diplomatik Vahşet-Cemal Kaşıkçı Cinayetinin Karanlık Sırları"nda gazeteci Cemal Kaşıkçı cinayetiyle ilgili olarak MİT Başkanı Hakan Fidan ve Suudi mevkidaşı Abdulaziz Bin Muhammed el- Huveyrani arasında geçen diyaloğa da yer verildi.

11 Ocak 2019 Cuma 11:13
Hakan Fidan, Suudi mevkidaşını böyle uyarmış: Kangrenli kolu kesin, yoksa...

 yeniakit.com.tr  detay haber 

2 Ekim 2018'de Hatice Cengiz ile evlilik işlemleri için gittiği Suudi Arabistan'ın İstanbul Başkonsolosluğu'na girdikten sonra sırra kadem basan ve öldürüldüğü neredeyse kesinleşen Washington Post yazarı Suudi gazeteci Cemal Kaşıkçı'nın nasıl öldürüldüğü ile ilgili birçok konu hâlâ gizemini koruyor.

Levent'teki başkonsolosluk binasına Kaşıkçı’dan önce giren 15 kişilik infaz timinin içerisinde Suudi Arabistan'da devletin önemli kurumlarında görevli ve Veliaht Prens Muhammed Bin Selman ile bağlantılı isimler de bulunuyor.

Türkiye, uluslararası arenada kendisine karşı kullanılacak olan bu komploya karşı erken davranarak Suudilerin tüm engellemelerine rağmen cinayeti aydınlatmak için titiz bir çalışma yürüttü.

Hakan Fidan: Kangrenli kolu kesin, geç kalırsanız...

Ferhat Ünlü, Abdurrahman Şimşek,Nazif Karaman tüm dünyanın gündemine oturan Kaşıkçı cinayetinin gizli kalmış ayrıntılarını aktardıkları "Diplomatik Vahşet-Cemal Kaşıkçı Cinayetinin Karanlık Sırları" adlı yeni bir kitap kaleme aldı.

Kitapta MİT Başkanı Hakan Fidan’ın Suudi İç İstihbarat Servisi Başkanı Abdulaziz Bin Muhammed el- Huveyrani ile yapmış olduğu görüşmeye de yer verildi. İkili görüşmede Hakan Fidan, Suudi mevkidaşına "Kangrenli kolu kesin, geç kalırsanız bütün vücuda yayılır." uyarısında bulunduğu aktarıldı.

İşte kitaptaki o bölüm;

"MİT Başkanı, kendisine ‘Doktor’ diye hitap eden Suudi İç İstihbarat Servisi Başkanı Abdulaziz Bin Muhammed el- Huveyrani’yle yaptığı ilk görüşmede Türkiye’nin elindeki kritik kanıtlardan bahsetmedi ama Ankara’nın elinin güçlü olduğunu hissettirdi. Hakan Fidan, mevkidaşına, ‘İşi siz yaptınız, Bu bir kangren. Kangrenli kolu bir an önce kesmemiz lazım’ dedi ve ekledi: ‘Dediğim gibi, bu bir kangren. Ne zaman, nereden keseceğinize siz karar vereceksiniz. Ama geç kalırsanız bütün vücuda yayılır.’

Gerçekten de Suudiler sistematik inkar çabalarını sürdürdükçe hastalık bünyeye daha çok yayılacak ve Riyad, olayı daha büyük bedellerle atlatmak zorunda kalacaktı. 15+3 kişilik infaz ekibinin içinde hem dışişleri, hem işleri, hem ordu, hem istihbarat teşkilatı, hem adli tıp, hem de Muhammed bin Selman’ın koruma ekibinden isimlerin olması cinayetin siyasi sorumluluğunun Veliaht Prens’e ait olduğunu gösteriyordu. Zira onun siyasi iradesi olmadan bu kadar farklı kurumdan farklı ismin, herhangi bir misyon için bir araya gelmesi mümkün değildi. Sadece istihbarat teşkilatı başkanı bu kararı veremezdi. Mutlaka ama mutlaka bir siyasi karar vericinin olması gerekiyordu. O isim de Muhammed bin Selman, yani MBS idi."

yeniakit.com.tr

Haftanın Özeti

Haber Tarihi: 11 Ocak 2019 Cuma 11:13
  1. Ankara
  2. Suudi Arabistan
  3. İstanbul Başkonsolosluğu
  4. Cemal Kaşıkçı
  5. Veliaht Prens Muhammed Bin Selman
  6. Ferhat Ünlü
  7. Abdurrahman Şimşek
  8. Nazif Karaman
  9. Diplomatik Vahşet-Cemal Kaşıkçı Cinayetinin Karanlık Sırları
  10. kitap
  11. Abdulaziz Bin Muhammed el- Huveyrani

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    TSKB karbon salımının 2,4 milyon ton azaltılmasına katkı sundu
    1. TSKB karbon salımının 2,4 milyon ton..
    2. Darbe sanığı Akın Öztürk Ankara..
    3. Akit’e 'Aileyi Koruma' ödülü
    4. Zarif'in istifa ettiği iddiasına..
    5. "Türkiye hokeyde Avrupa'nın en iyi 8..
    6. Başkan Erdoğan konuşuyor / CANLI
    7. TCMB'den iki adet repo ihalesi
    8. Yasa tasarısı hazırlandı! ABD BM'den..
    9. Filistinli Sara, babasının aldığı..
    10. Akar ve komutanlardan "kritik" ziyaret
    11. Hazımsız oyuncu Deniz Çakır adliyede!
    12. Malezya'dan İsrailli yüzücüleri ülkeye..
    13. TCMB döviz depo ihalesinde teklif 630..
    14. AYM, FETÖ sanığının din adamıyla..
    15. "Oyun başında en çok vakit geçiren..
    16. "Yemenli taraflar İsveç anlaşmasını..
    17. AGİ 2019 ne kadar olacak?
    18. Hakan Fidan: Kangrenli kolu kesin,..
    19. Dünya barışı için Mersin'den KKTC'ye..
    20. Futbol: 20. Mercedes-Benz 16 Yaş Altı..
    “Suriye’ye giremedim, Hüsnü Mahalli ‘Beni niye aramadın?’ dedi”
    “Suriye’ye giremedim, Hüsnü Mahalli ‘Beni niye aramadın?’ dedi”
    Mansur Yavaş: Seçildiğim takdirde Erdoğan'la...
    Mansur Yavaş: Seçildiğim takdirde Erdoğan'la...
    Sapkınlık eğitiminden elini çekmiyor
    Sapkınlık eğitiminden elini çekmiyor
    Nefes kesen operasyon! Jandarma komutanı böyle yakalandı
    Nefes kesen operasyon! Jandarma komutanı böyle yakalandı
    Tunuslu eski bakandan flaş açıklama! 'Türkiye konu olduğunda kıyamet kopuyor'
    Tunuslu eski bakandan flaş açıklama! 'Türkiye konu olduğunda kıyamet kopuyor'

    Günün Karikatürü

    11 Ocak 2019
    Ehliyet sınavında yeni dönem başlıyor! Devrim gibi uygulama
    Ehliyet sınavında yeni dönem başlıyor! Devrim gibi uygulama
    Yargıtay'dan flaş hamle! Altan kardeşler ve Nazlı Ilıcak serbest kalabilir
    Yargıtay'dan flaş hamle! Altan kardeşler ve Nazlı Ilıcak serbest kalabilir