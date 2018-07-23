Hakan Fidan son dakika istifa mı edecek? Hakan Fidan Cumhurbaşkanı yardımcısı mı olacak? MİT Başkanı kim olacak?

24 Haziran seçimleri sonrası Türkiye yeni bir sisteme girdi. Yeni sisteme girilmesiyle birlikte kamu kurum ve kuruluşlarda önemli değişiklikler yapılıyor. Bazı kurum ve kuruluşların ismi değiştirilirken bazı kurumların yönetiminde değişiklik yapılıyor. Son günlerde dillendirilen değişiklik yapılacak kurumlar arasında MİT gelmekte. MİT Başkanı Hakan Fidan'ın görevden alınacağı iddia edildi. MİT'teki değişiklik iddiasını gündeme getiren ise Yurt gazetesi yazarı Adnan Bulut oldu. Adnan Bulut, MİT Başkanı Hakan Fidan'ın görevden alınacağını Hakan Fidan'ın yerine ise Gürsel Dönmez'in getirileceğini yazdı. Bir diğer iddiaya göre, MİT Başkanı Hakan Fidan'ın Cumhurbaşkan yardımcısı olacağı yönünde. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yardımcısı Fuat Oktay olmuştu. Hakan Fidan'ın Fuat Oktay'la birlikte bu görevi yürüteceği konuşuluyor.

Gürsel Dönmez Başbakanlık Başmüşavirliği yapmaktaydı. 7 Haziran 2015 genel seçimde AK Parti Bursa milletvekili listelerinden 11. sıradan yer alan Gürsel Dönmez, seçimlerde kazanamayınca görevine geri dönmüştü.

HAKAN FİDAN KİMDİR?

Hakan Fidan, 1968 senesinde Ankara'da dünyaya geldi. 1986-2001 yılları arasında Türk Silahlı Kuvvetleri'nde astsubay olarak görev yapan Fidan, kendi rızasıyla görevinden ayrılarak üniversite eğitimi için yurt dışına gitti. University of Maryland University College'da Yönetim ve Siyaset Bilimi okudu. Üniversite mezuniyetinin ardından Bilkent Üniversitesi'nde "Dış Politikada İstihbaratın Yeri" isimli teziyle master yaptı. 2006 senesinde ise aynı üniversitede "Bilgi Çağında Diplomasi: Antlaşmaların Doğrulanmasında Enformasyon Teknolojilerinin Kullanımı" isimli tezi ile doktorasını tamamladı.

Uluslararası kurumlarda akademik çalışmalarını sürdüren Fidan, Türkiye'de ise Hacettepe ve Bilkent üniversitelerinde görev yaptı. 14 Kasım 2007'de Başbakanlık Müsteşar Yardımcılığı görevine geldi. 2008 senesinin Kasım ayında, bir süre akademik çalışmalarını yürüttüğü Uluslararası Atom Enerjisi Kurumu'nda Yönetim Kurulu üyeliğine atandı. 15 Nisan 2010 tarihinde Milli İstihbarat Teşkilatı Müsteşar Yardımcılığı görevine atandı. Dönemin MİT Müsteşarı Emre Taner'in görev süresinin dolmasının ardından Milli İstihbarat Teşkilatı yeni Müsteşarı Hakan Fidan oldu.

25 Mayıs 2010 tarihinde MİT Müsteşarı olan Fidan, Türkiye Cumhuriyeti'nde en genç MİT Müsteşarı olarak tarihe geçti. Hakan Fidan, 10 Şubat 2015 tarihinden geçerli olmak üzere Adalet ve Kalkınma Partisi'nden milletvekili aday adayı olmak için istifa etti. Ancak 9 Mart 2015 tarihinde yazılı açıklama yaparak aday adaylığı başvurusunu geri çekti. Sonrasında 10 Mart 2015 tarihinde görevine geri döndü.