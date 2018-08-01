0553 313 94 23

"Hakan Fidan Cumhurbaşkanı Yardımcısı olacak" iddiası

Uzun süredir görevden alınacağı iddia edilen MİT Başkanı Hakan Fidan’ın Cumhurbaşkanı Yardımcısı olarak görevlendirileceği iddia edildi. Fidan'ın Cumhurbaşkanı Yardımcısı olması durumunda, yerine kurum içinden birinin atanacağı konuşuluyor.

01 Ağustos 2018 Çarşamba 13:19
"Hakan Fidan Cumhurbaşkanı Yardımcısı olacak" iddiası

Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'ne geçişin ardından kurumlarda yapılan değişiklik ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından yapılan atamalar devam ediyor. Ankara’da son ve en dikkat çeken değişikliğin MİT’te yaşanacağı konuşuluyor. İddiaya göre, yeni adı MİT Başkanlığı olan kurumda değişikliğe gidilecek. Buna göre, MİT Başkanı Hakan Fidan’ın Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından görevinin değiştirileceği konuşuluyor. Kurumdaki görevinden istifa edeceği ileri sürülen Fidan’ın, Erdoğan’ın yardımcısı olabileceği iddia ediliyor. Kararı Erdoğan’ın aldığı, “sır küpüm” dediği Hakan Fidan’ı yanında görmek istediği ileri sürüldü.

KURUM İÇİNDEN ATAMA OLABİLİR

Hakan Fidan’dan boşalacak koltuğa kimin geleceği ise tartışma konusu. İddiaya göre, Fidan’ın görevi bırakması durumunda MİT Başkanlığına kurum içerisinden birinin atanacağı, bu kişinin de muhtemelen bir başkan yardımcısı olacağı söylendi.

Cumhurbaşkanlığı kararnamesiyle Milli İstihbarat Teşkilatı Başbakanlık kaldırıldığı için Cumhurbaşkanlığına bağlanmıştı. Fidan’ın Cumhurbaşkanlığına gelmesi durumunda MİT’ten sorumlu Cumhurbaşkanı yardımcısı olacağı da konuşulan diğer iddialar arasında.

Kaynak: Aydınlık

Haber Tarihi: 01 Ağustos 2018 Çarşamba 13:19
  1. Aydın
  2. Ankara
  3. MİT
  4. Hakan Fidan
  5. Recep Tayyip Erdoğan
  6. Hakan Fidan yeni görevi
  7. Hakan Fidan'ın yerine gelecek isim

YORUM YAZ

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Oltaya takılan balığı görünce gözlerine inanamadı!
    1. Oltaya takılan balığı görünce..
    2. Fırında kıymalı patates püresi nasıl..
    3. Bakan Varank yardımcılarıyla ilk..
    4. Eski TRT çalışanlarına FETÖ'den hapis!
    5. Bay Kemal'den kurultay sorusuna..
    6. TBMM Başkanı Yıldırım'a Beştepe'den..
    7. İspanya kavruluyor! 8 bölgede büyük risk
    8. Tüyleri diken diken eden görüntüler!..
    9. Ali Koç'tan TFF'ye VAR tebriği!
    10. Fenerbahçe'nin baş belası Sporting..
    11. Van'da PKK operasyonu: 23 gözaltı!
    12. Oğuzhan'ın tercihi sekiz numara
    13. Çocuklarda demir eksikliğinin..
    14. Astsubay Serkan Karakaya, eşi ve..
    15. Savunma sanayinde atağa kalktık
    16. CHP'liler ve HDP'liler 'PKK' diyemedi!
    17. Lohusa sepeti nasıl yapılır?
    18. 34 bin Suriyeli için flaş karar!..
    19. BBP Lideri Mustafa Destici'den,..
    20. Yavru balıklar için her gün çay..
    2018 POMEM PÖH alımları ne zaman PÖH polis başvuru şartları nedir?
    2018 POMEM PÖH alımları ne zaman PÖH polis başvuru şartları nedir?
    Kurban fiyatları 2018 diyanet kurbanlık fiyatları
    Kurban fiyatları 2018 diyanet kurbanlık fiyatları
    LGS tercih sonuçları ile nakil işlemleri ne zaman yapılacak?
    LGS tercih sonuçları ile nakil işlemleri ne zaman yapılacak?
    Yurtdışı bedelli askerlik ödemesi
    Yurtdışı bedelli askerlik ödemesi
    3. havalimanı personel alımı 3. havalimanı iş başvurusu formu
    3. havalimanı personel alımı 3. havalimanı iş başvurusu formu

    Günün Karikatürü

    Yeni Akit Gazetesi - Günün Karikatürü
    YKS TYT AYT 2018 sınav sonuçları açıklandı!
    YKS TYT AYT 2018 sınav sonuçları açıklandı!
    İzmir Dokuz Eylül Üniversitesi taban puanları 2018
    İzmir Dokuz Eylül Üniversitesi taban puanları 2018