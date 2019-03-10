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Hakan Elçi: Kentimize olan İranlı ilgisini yılın 12 ayına yaymak için çalışmalıyız

Memleketçi Sanayici ve İş Adamları Derneği (MİSİAD) Van İl Başkanı Hakan Elçi, kentin ekonomisine büyük katkı sağlayan İranlı misafirlerin rahat bir tatil geçirmeleri için herkesin üzerine düşeni fazlasıyla yapması gerektiğini söyledi.

10 Mart 2019 Pazar 10:33
Hakan Elçi: Kentimize olan İranlı ilgisini yılın 12 ayına yaymak için çalışmalıyız

Memleketçi Sanayici ve İş Adamları Derneği (MİSİAD) Van İl Başkanı Hakan Elçi, kentin ekonomisine büyük katkı sağlayan İranlı misafirlerin rahat bir tatil geçirmeleri için herkesin üzerine düşeni fazlasıyla yapması gerektiğini söyledi.

 

Hakan Elçi, ülkelerindeki nevruz tatilinden dolayı Van’a gelmeye başlayan İranlı turistlerin rahat ve keyifli bir tatil geçirmeleri için herkesin elini taşın altına koymasını istedi. Elçi, “Velinimet olarak gördüğümüz İranlı misafirlerimizin buradan memnun ayrılmaları için elimizden geleni yapmalıyız. İranlı misafirlerimiz alışveriş yapmak, eğlence, tarihi ve kültürel alanlarımızı ziyaret etmek için geliyorlar. Bu şekilde sadece otel sektörü değil; yemek, ulaşım ve giyim gibi sektörler de bu pastadan payını alıyor” dedi.

 

Kapıköy Gümrük Kapısı’nın modernize edilmesi ve Van Shopping Fest’in (alışveriş festivali) düzenlenmesinin önemli olduğunu dile getiren Hakan Elçi, “Kentimize olan İranlı ilgisini yılın 12 ayına yaymak için çalışmalıyız. Buraya gelen her İranlı öyle memnun ayrılmalıdır ki, ülkesine gittiği zaman Van’ın birer kültür elçisi olabilmelidir. Herkesin bir şekilde pay aldığı bu turizm potansiyelini arttırmak ve sürdürebilir hale getirilmesi için hassas davranmalıdır” diye konuştu.

 

2018 yılında Van’a gelen yabancı turist sayısının resmi rakamlara göre 330 bin 31 olduğunu hatırlatan Başkan Elçi, “Kentimize turist çekebilmek için nelerin yapılacağını etraflıca konuşmak ve buna göre bir yol haritası belirlememiz lazım. İran’ın uyguladığı harç miktarının düşürülmesi için hükümetimiz nezdinde girişimlerde bulunmamız gerekir. Aynı zamanda Türki cumhuriyetlerden ve Avrupa’dan da buraya turist çekebilmek için tanıtım faaliyetlerine ağırlık vermemiz gerektiği kanaatindeyim” şeklinde konuştu.

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Haber Tarihi: 10 Mart 2019 Pazar 10:33
  1. Van
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