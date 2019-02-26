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Hakan Dede: " Sezon sonunda ipi biz göğüsleyeceğiz"

İSTANBUL (İHA) TFF 2 Ligekiplerinden Sarıyerspor’da Yönetim Kurulu Üyesi Hakan Dede, takım üzerinde oluşturulmaya çalışılan olumsuz havaya inat “Sarıyer’in hedefi her zaman şampiyonluktur.

26 Şubat 2019 Salı 13:42
Hakan Dede: " Sezon sonunda ipi biz göğüsleyeceğiz"

İSTANBUL (İHA) TFF 2 Ligekiplerinden Sarıyerspor’da Yönetim Kurulu Üyesi Hakan Dede, takım üzerinde oluşturulmaya çalışılan olumsuz havaya inat “Sarıyer’in hedefi her zaman şampiyonluktur. Sezon sonunda ipi göğüsleyen taraf biz olacağız” dedi.


TFF 2. Lig ekiplerinden Sarıyer’de hedef şampiyonluk. Sarıyer Yönetim Kurulu Üyesi aynı zamanda da Basın Sözcüsü Hakan Dede, takımın son durumu hakkında İhlas Haber Ajansı’na açıklamalarda bulundu. Hakan Dede, Sarıyer’e mayıs ayında kupayı getireceklerini belirterek, “Önemli olan sezon sonu. Elbet bahar gelecek ve mayıs ayında kupayı kaldıracağız. Eyüpspor’a yenildik. Bir hava oluşturuldu, bu iş bitti diye. Bunu kasıtlı yapıyorlar. Hangi iş bitti anlamadım. Bizi aşağı çekemezler. Çünkü motivasyonumuz üst düzeyde. Kimden neden çekineceğiz? Sarıyer Spor Kulübü’nün tarihini, geçmişini anlatmaya gerek var mı? Bilmeyen de açıp öğrensin. Türkiye’nin en köklü camialarından birinden bahsediyoruz. Sadece bu sezon özelinde konuşmamak gerekir. Sarıyer’in hedefi her zaman şampiyonluktur" dedi.



“Şampiyonluğun en güçlü adayıyız”


Dede, ligin çok üzerinde bir kaliteye sahip olduklarını dile getirdi. Dede şöyle devam etti:


"Kaliteli oyunculardan kurulu tecrübeli bir takımız. Çok iyi bir başkana ve yönetime sahibiz. Serdar Bozkurt ve takımımıza güvenimiz tam. Ligin çok üzerinde bir takımız var. Şampiyonluğun en güçlü adayı biziz. Taraftarımızın desteği mükemmel.Eyüpspor bir kazaydı. Nedenleri tartışılır. Sahamız çok kötü. Dikiş tutmuyor. Yani Sarıyer gibi büyük bir takıma yakışmayan bir statta oynuyoruz. Devlet büyüklerimizden bu konuda destek bekliyoruz. Onlara rica ediyoruz. Futbola dönersek o oldu, bu oldu bahanelere sığınmaya gerek yok. Sarıyer bu lige fazla geliyor. Sezon sonu ipi biz göğüsleyeceğiz ve hak ettiğimiz yere, 1. Lig’e çıkacağız."



"Bertuğ’dan uzun yıllar faydalanmak istiyoruz"


Adı Galatasaray ve Beşiktaş ile anılan 17 yaşındaki Bertuğ Yıldırım’dan uzun yıllar takım olarak faydalanmak istediklerini belirten Dede, "İnandığımız, güvendiğimiz ve A Takım’a aldığımız bir oyuncu. Kendisine yurt içinden birçok teklif var. Gelişime açık bir oyuncu. Kendisinden uzun yıllar faydalanmak istiyoruz. Galatasaray ve Beşiktaş’tan yönetimimize ulaşan teklifler var. Sezon sonunda kulübümüz menfaatleri ve oyuncumuzun gelişimi ve kariyeri açısından en uygun şartlar neyse onu yerine getiririz. Ama dediğim gibi, önemli olan sezon sonu Sarıyer’in şampiyonluğudur. Şu anda tek düşüncemiz bu. Hem Sarıyer hem oyuncumuz açısından şu an bunun böyle olması gerekiyor" ifadelerini kullandı.

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Haber Tarihi: 26 Şubat 2019 Salı 13:42
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