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Hakan Bayrakçı'yı kim dövdü? MHP'li o ismi ima etti

Geçtiğimiz günlerde Mecidiyeköy'de saldırıya uğrayan SONAR Araştırma şirketinin sahibi Hakan Bayrakçı, saldırıyı yaptıranın MHP Genel Başkan Yardımcısı Semih Yalçın olabileceğini ima etti.

02 Ağustos 2019 Cuma 11:26
Hakan Bayrakçı'yı kim dövdü? MHP'li o ismi ima etti

SONAR Araştırma şirketinin sahibi Hakan Bayrakçı salı günü Mecidiyeköy’de saldırıya uğramıştı. Saldırının planlı ve organize olduğunu söyleyen Hakan Bayrakçı, olayın detaylarını anlattı.

Aktardığına göre olay bir hırsızlık vakası değil. Yanından geçen 3-4 kişilik grup önce omuz atıyor. Bayrakçı alttan alıp 'pardon' demesine rağmen saldırganlar üzerine yürüyüp vurmaya başlıyor.

Hakan Bayrakçı olayın devamını şöyle aktardı:

-Bir iki tane vurmaya çalıştım ancak bıçaklayıp öldüreceklerini de düşündüm. Saldırıdan bir süre sonra etraftan müdahale ettiler. Saldırganlar yaya olarak kaçtı.

Vücudumda çürük çok. Başımın sol tarafından ciddi çürükler var. Sol diz bölgemde ve vücudumun çeşitli yerlerinde çürükler var.
Yine saldırırlar diye şikayet etmedi

-O anda gitmedim ben şikayet etmeye, sonra da gideyim dedim ancak yeni olmamış olayı ne diye anlatacağım polise diye düşündüm. Olay büyütülünce, kim saldırdıysa devamı gelir diyerek şikayet etmedim.”

Saldıranlar kimdi?

İktidar partisini, CHP’yi ve birçok siyasi partiyi eleştirdiğini ifade eden Hakan Bayrakçı, saldırının planlı olduğunu ancak kim tarafından yapıldığını bilmediğini söyledi. Ardından da MHP'li Semih Yalçın'ı işaret eden şu sözleri söyledi:

-“Saldırı planlı. Sünni bir sebepten kavga çıkarıyor ve hiçbir şey konuşmamaları da ilginç. Neye kızdığını söyler insan saldırırken. Bunlar profesyonelce saldırdılar bana.

-Kimin saldırdığı konusunda net bir şey söyleyemiyorum. MHP’liler desem, ben ABD’yi, PKK’yı her tarafı eleştiriyorum. Atatürk dışında her tarafı eleştiriyorum. Geçmişte çok kızdığım siyasi biri olabilir diye düşünüyorum. Bir rövanş gibi.

Semih Yalçın iması

-Siyasi kimlerle tartıştım. Habertürk’ün canlı yayınında Devlet Bahçeli’nin yardımcısı Semih Yalçın’ı bağladılar. O beni çok sert eleştirdi, ben de onu eleştirdim. Herkes eleştirdi orada kendisini bir tek ben konuşunca kabahat oldu. O zaman tanıdığım birkaç ülkücü bana ‘abi yayının bitişinden önce çık’ diye uyarı amaçlı mesaj yazmışlardı. Ben ekranda başıma geleni söylüyorum. Kim olduklarını, arkalarını bilmiyorum. Ekranda olanı anlatıyorum ama hepsi de olabilir hiçbiri de olmayabilir. PKK’da olabilir ama PKK’nın sokak dayağı atacağını düşünmüyorum.”

Kime ne yaptım?

-Üzüldüğüm bir şey var onu söylemek isterim. Ben yanlış bir şey söylediysem onu da söyleyebilen, iyi bir şey yapıldığında da onu söyleyebilen biriyim. Ben bu kadar kavga çıkarıp saldıracak kime ne yaptım diye düşünüyorum ve böyle bir şey yapmadığım sonucunu çıkarıyorum. Niye böyle bir saldırı yaptılar üzüldüm merak da etti. Kim bunlar ve neden o kadar kızdırmıştım.”

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Haber Tarihi: 02 Ağustos 2019 Cuma 11:26
  1. SONAR Araştırma şirketinin sahibi Hakan Bayrakçı
  2. semih yalçın

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