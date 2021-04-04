Hakan Bayrakçı'dan haddi aşan darbeci zihniyete destek: 103 şerefli amiral konuşamaz mı?

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Ulusal Kanal canlı yayınında konuşan SONAR Araştırma Başkanı Hakan Bayrakçı, 104 emekli amiralin haddi aşan darbe imalı bildirisine destek verdi.

'103 tane şerefli amiral'

Bayrakçı, şu ifadeleri kullandı:

"Atatürk geldi, toplu tahsilat yaptı. Dedi ki, 'Bu milletin bu devletin geri kalmasına sebep olacak, man kafa, gerizekalı, şerefsiz herifler olmayacak' İşte Atatürk budur. 103 amiral de Atatürk adına bu uyarısı yapıyorsa helal olsun. Ne darbesi be. Darbe olma ihtimali mi var bu ülkede? Adamların söz hakkı yokmu? 103 tane şerefli amiral bir yazı yazdı diye darbe mi olacak? 'Şeriat isteriz' diyen bir imamı nazikçe uyarıyorlar. Ondan sonra 103 amirale demediklerini bırakmıyorlar. Yazıklar olsun."

Haddi aşan bildirideki darbe iması

"TSK ve Deniz Kuvvetlerimizi bu değerlerin dışına çıkmış, Atatürk'ün çizdiği çağdaş rotadan uzaklaşmış gösterme çabalarını kınıyor ve tüm varlığımızla karşı çıkıyoruz. Aksi halde, Türkiye Cumhuriyeti, tarihte örnekleri olan, bunalımlı ve bekası için en tehlikeli olayları yaşama risk ve tehdidi ile karşılaşabilecektir."