Hakan Bayrakçı'dan Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın oy oranı hakkında çarpıcı açıklama: Bu saatten sonra zor
Cumhurbaşkanlığı seçiminde sandıkların yüzde yüzde 30'u açıldığında SONAR Araştırma sahibi Hakan Bayrakçı'dan dikkat çeken bir açıklama yaptı.
14 Mayıs Cumhurbaşkanı ve 28. Dönem Milletvekili Genel Seçimi'nde oy verme işlemi tamamlandı. Sandıklar açılmaya başladı.
"Erdoğan'ın oylarının düşmesi bu saatten sonra zor"
Bayrakçı "Erdoğan’ın 52.4 oy oranının 49’ları düşmesi, bu saatten sonra zor görünüyor. İstanbul, Ankara, İzmir, tamamına yakını, yani yüzde 60-70 açıldığında, 50-51 gibi görünüyor.” dedi.