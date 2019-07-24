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Hakan Atilla Türkiye'ye gönderildi

Eski Halk Bankası Genel Müdür Yardımcısı Mehmet Hakan Atilla, THY'nin 19.05 uçağı ile New York JFK Havalimanı'ndan İstanbul'a gönderildi

24 Temmuz 2019 Çarşamba 02:46
Hakan Atilla Türkiye'ye gönderildi

NEW YORK (AA) - ABD'deki İran yaptırımları davasında suçlu bulunan ve tutulduğu cezaevinden tahliye edilen eski Halk Bankası Genel Müdür Yardımcısı Mehmet Hakan Atilla, Türk Hava Yollarının (THY) 19.05 uçağı ile New York JFK Havalimanı'ndan İstanbul'a gönderildi.

AA muhabirinin edindiği bilgiye göre, ABD Göçmenlik ve Gümrük Muhafaza Bürosu yetkililerince New York JFK Havalimanı'na getirilen Atilla, THY'ye ait "TK-02" sefer sayılı İstanbul Havalimanı'na giden uçakla 19.05'te ABD'den ayrıldı.

Hakan Atilla'yı havalimanından Türkiye'nin Washington Büyükelçisi Serdar Kılıç ve New York Başkonsolosu Alper Aktaş uğurladı.

Uçağın, TSİ Çarşamba günü 11.30 civarında İstanbul Havalimanı'na inmesi bekleniyor.

Atilla, 19 Temmuz'da tahliye edilmiş ve sınır dışı işlemlerinin tamamlanması için gözaltı merkezi York County Prison'a gönderilmişti.

Hakan Atilla, 27 Mart 2017'de New York JFK Havalimanı'nda gözaltına alınmış ve İran yaptırımlarının ihlali suçlamalarıyla açılan davanın tek sanığı olarak yargılanmıştı. Jüri, Atilla'yı hakkındaki 6 suçlamanın 5'inden suçlu bulmuş, "kara para aklama" suçlamasından ise masum olduğuna karar vermişti.

İran yaptırımları davasında suçlu bulunan Hakan Atilla, 32 ay hapis cezası almıştı.

ABD’nin İran'a yönelik yaptırımlarını delmekle suçlanan ve 19 Mart 2016’da ABD’de tutuklanan iş insanı Rıza Sarraf ise yargılanmasına kısa süre kala 26 Ekim 2017’de hakkındaki suçlamaları kabul etmiş ve savcılıkla iş birliğine gitmişti.


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Haber Tarihi: 24 Temmuz 2019 Çarşamba 02:46
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