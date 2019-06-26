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Hakan Atilla 19 Temmuz'da tahliye olacak

ABD'de yürütülen Rıza Sarraf davasında yargılandıktan sonra 32 ay hapis cezasına çarptırılan eski Halkbank Genel Müdür Yardımcısı Hakan Atilla'nın, 19 Temmuz'da tahliye olması bekleniyor.

26 Haziran 2019 Çarşamba 10:46
Hakan Atilla 19 Temmuz'da tahliye olacak

Rıza Sarraf davasında yargılandıktan sonra 32 ay hapis cezasına çarptırılan eski Halkbank Genel Müdür Yardımcısı Mehmet Hakan Atilla tahliye oluyor.

"Tahliye günü 19 Temmuz"

Amerika'nın Sesi televizyonuna konuşan Hakan Atilla'nın avukatları, "Tahliye günü 19 Temmuz ama ek olarak bürokratik bir süreç var" dedi.

Avukatlar, Atilla'nın cezaevinden çıktıktan sonra bir süre göçmenlik ofisi yetkilileri tarafından sorgulanacağını, bunun rutin bir işlem olduğunu söyledi.

Sorgusunun ardından da Atilla’nın Türkiye’ye döneceği belirtildi.

New York Güney Bölgesi’nde 105 yıl hapis istemiyle yargılanan Atilla, Rıza Sarraf’ın tanık olarak dinlenildiği dava sürecinde jüri üyeleri tarafından suçlu bulunmuştu.

Davanın hakimi Richard Berman, jüri kararı sonrasında gerçekleşen karar duruşmasında Atilla’ya 32 ay hapis cezası vermişti. Atilla’nın avukatları, Berman’ın verdiği kararı üst mahkemeye başvurup temyiz etmişti.

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Haber Tarihi: 26 Haziran 2019 Çarşamba 10:46
  1. Rıza Sarraf davası
  2. Mehmet Hakan Atilla
  3. tahliye

YORUM YAZ

  • meşemeşe20 dk önce
    BU KİŞİNİNSUCU YOK TU ZATEN , AMARİKAKOVBOYLUK YAPARAKTUTUKLADI, ESAS SUCLUPAPAZDI,BİZ ONU SERBES BIRAKTIK ,

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