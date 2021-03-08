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Biyografi Hakan Atilla kimdir, nerelidir? Hakan Atilla neden istifa etti?
Biyografi

Hakan Atilla kimdir, nerelidir? Hakan Atilla neden istifa etti?

Hakan Atilla, 6 yıl ABD'de Halkbank davası nedeniyle tutuklu kaldı. Hakan Atilla, Murat Çetinkaya’nın, 30 Ağustos 2019 tarihinde Merkez Bankası Başkan Yardımcılığına atanmasından sonra Genel Müdür ve Yönetim Kurulu Üyeliğine seçilmişti. Hakan Atilla, 21 Ekim 2019 tarihinde Borsa İstanbul Genel Müdürlüğü'ne getirilmişti. Peki Hakan Atilla neden istifa etti? Hakan Atilla kimdir, nerelidir? Hakan Atilla hangi görevlerde bulundu?

Yeniakit Publisher
2021-03-08 12:10:00 - 2021-03-08 12:11:46
Hakan Atilla kimdir, nerelidir? Hakan Atilla neden istifa etti?

Borsa İstanbul'dan yapılan açıklamada, Borsa İstanbul AŞ Genel Müdürü Hakan Atilla'nın kendi isteğiyle Genel Müdürlük görevinden istifa ettiği bildirildi. Açıklamada, bugünkü Yönetim Kurulu kararı ile istifanın kabul edildiği ve kararın Sermaye Piyasası Kurulu Başkanlığına bildirildiği kaydedildi. Borsa İstanbul'dan yapılan açıklamada, Yönetim Kurulu kararı ile istifanın kabul edildiği ve kararın Sermaye Piyasası Kurulu Başkanlığına bildirildiği kaydedildi. Peki Hakan Atilla kimdir, nerelidir?

Hakan Atilla kimdir?

1970'te Ankara'da doğan Mehmet Hakan Atilla, Gazi Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi İktisat Bölümünden mezun oldu. Tahsilini tamamlamasının ardından 1995'te Halkbank A.Ş.'de Araştırma Geliştirme ve Planlama Müdürlüğü'nde Uzman Yardımcısı ünvanlıyla göreve başlayan Hakan Atilla, bunun ardından Bankacılık Kartları ve Nakit Yönetimi Müdürlükleri'nde Uzman sıfatıyla görev aldı. Son olarak Stratejik Planlama Daire Başkanlığı'nda Yönetmen ve Bölüm Müdürlüğü görevlerini üstlenen Mehmet Hakan Atilla, 2007-2011 yıllarında Finansal Kurumlar ve Yatırımcı İlişkileri Daire Başkanı olarak görev yaptı. Mehmet Hakan Atilla, 2011'den 2017 Mart ayında ABD'de tutuklanana kadar Uluslararası Bankacılıktan Sorumlu Genel Müdür Yardımcılığı görevini yürüttü.

 

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