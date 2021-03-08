Hakan Atilla kimdir?

Hakan Atilla, 1970 yılında Ankara'da dünyaya geldi. Gazi Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi İktisat Bölümünden mezun olan Hakan Atilla, lisans eğitiminin ardından 1995 yılında Halkbank AŞ'de Araştırma, Geliştirme ve Planlama Müdürlüğü'nde Uzman Yardımcısı olarak göreve başladı.

Hakan Atilla ardından Bankacılık Kartları ve Nakit Yönetimi Müdürlükleri'nde bir süre uzmanı olarak görev aldı.

Son olarak Stratejik Planlama Daire Başkanlığı'nda Yönetmen ve Bölüm Müdürlüğü görevlerini üstlenen Hakan Atilla, 2007-2011 yılları arasında ise Finansal Kurumlar ve Yatırımcı İlişkileri Daire Başkanı olarak görev aldı.

Hakan Atilla, 2019 Ekim'de ise Borsa İstanbul Genel Müdürü olarak atandı.