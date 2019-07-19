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ABD tutuklu bulunan Hakan Atilla bugün tahliye oluyor!

ABD’de FETÖ'nün 17-25 Aralık kumpasının devamı olan davada tutuklanarak 32 ay hapis cezasına çarptırılan Halkbank eski Genel Müdür Yardımcısı Hakan Atilla bugün tahliye olacak.

19 Temmuz 2019 Cuma 07:52
ABD tutuklu bulunan Hakan Atilla bugün tahliye oluyor!

ABD'deki İran yaptırımları davasında suçlu bulunan Halk Bankası eski Genel Müdür Yardımcısı Mehmet Hakan Atilla, bugün tahliye olacak. Daha önce tahliye tarihi 25 Temmuz olarak açıklanan ancak “iyi hal yasası nedeniyle” erken tahliye olacak Atilla, bugün serbest kalacak. Atilla'nın ardından Türkiye'ye dönmesi bekleniyor.

Davanın tek sanığı

ABD’nin İran'a yönelik yaptırımlarını delmekle suçlanan ve 19 Mart 2016’da ABD’de tutuklanan Rıza Sarraf, yargılanmasına kısa bir süre kala 26 Ekim 2017’de hakkındaki suçlamaları kabul etmiş ve savcılıkla iş birliğine gitmişti. Eski Halk Bankası Genel Müdür Yardımcısı Atilla ise 27 Mart 2017 New York'ta gözaltına alınmış ve davanın tek sanığı olarak yargılanmıştı.

32 ay hapis aldı

İran yaptırımları davasında suçlu bulunarak 32 ay hapis cezası alan Hakan Atilla da suçlu bulunma kararını temyize götürmüş, ağustos ayında ise avukatları aracılığıyla masum olduğu ve beraat talebiyle temyiz gerekçelerini istinaf yani bir üst mahkemeye taşımıştı.

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Haber Tarihi: 19 Temmuz 2019 Cuma 07:52
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