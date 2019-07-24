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Hakan Atila’yı ABD’den Büyükelçi Kılıç yolcu etti

ABD’de 32 aydır tutuklu bulunan eski Halkbank Genel Müdür Yardımcısı Hakan Atilla,New York John F.

24 Temmuz 2019 Çarşamba 03:12
Hakan Atila’yı ABD’den Büyükelçi Kılıç yolcu etti

ABD’de 32 aydır tutuklu bulunan eski Halkbank Genel Müdür Yardımcısı Hakan Atilla,New York John F. Kennedy Uluslararası Havaalanından Türk Havayolarının New York-İstanbul seferini yapan tarifeli uçağı ile İstanbul’a hareket etti..


Hakan Atila, yerel saatle akşam 19.20’de New York- İstanbul seferini yapan tarifeli uçağı ile Türkiye’ye hareket etti..


Türkiye’nin Washington Büyükelçisi Serdar Kılıç ve New York Başkonsolosu Alber Aktaş Hakan Atila’ya uçağa kadar eşlik ettiler. Uçağın ön tarafında oturan Hakan Atila’ya yolcuların yoğun ilgi gösterdiği öğrenildi. Atila’yı taşıyan uçak 19.20 itibarıyla (JFK) New York John F. Kennedy Uluslararası Havaalanından havalandı.


Türk Havayollarının New York- İstanbul seferini yapan Buing 777 TK 0002 sefer sayılı tarifeli uçağı Çarşamba sabahı 11.30 sularında yeni İstanbul Havalimanında olması bekleniyor


ABD’nin İran’a yönelik yaptırımlarını delme iddiasıyla New York’taki mahkemede 32 ay hapis cezasına çarptırılan eski Halkbank Genel Müdür Yardımcısı Hakan Atilla, Türkiye’ye iade edilmek üzere Cuma günü cezaevinden çıkarılarak Göçmenlik Dairesi polislerine teslim edilmişti

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Haber Tarihi: 24 Temmuz 2019 Çarşamba 03:12
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