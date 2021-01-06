Hakan Aran kimdir? İş Bankası Genel Müdürü Hakan Aran nereli?

İş Bankası Genel Müdürü Adnan Bali, "Genel Müdürlük görevimi mart ayının sonlarında yapılacak olan Genel Kurul tarihi itibarıyla bırakacağım." açıklaması yaptı. Adnan Bali, 1986 yılında müfettiş olarak göreve başladığı İş Bankası'nda bu yıl itibarıyla 35 yılını doldururken, 10 yıldır da İş Bankası Genel Müdürü olarak görev yapıyordu. Adnan Bali’nin yerine gelecek isim de açıkladı. Buna göre, İş Bankası Genel Müdürü Hakan Aran oldu.

Hakan Aran kimdir?

Hakan Aran 1968 yılında Hatay’ın Antakya ilçesinde doğdu. 1990 yılında Orta Doğu Teknik Üniversitesi Bilgisayar Mühendisliği Bölümünden mezun olan Hakan Aran, Başkent Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü’nde İşletme alanında yüksek lisans programını tamamladı.

1990 yılında İş Bankası BT Sistem İşletimi Bölümü’nde Stajyer Yazılım Uzmanı olarak göreve başlayan Hakan Aran, 1999 yılında Bilgi Teknolijeleri Çözüm Geliştirme Bölümü Müdür Yardımcılığına, 2002 yılında aynı bölümde Birim Müdürlüğüne ve 2005 yılında da Bölüm Müdürlüğüne atandı. 17 Temmuz 2008 tarihinde İş Bankası Genel Müdür Yardımcılığı görevine getirimişti.