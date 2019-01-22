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Hak-İş'ten kadroya geçen işçiler için enflasyon farkı talebi

Hak-İş Genel Başkanı Mahmut Arslan:"Bu yıl için geçerli olan asgari ücret yüzde 26 oranında artırıldı, memur ve emeklilere enflasyon farkı ödemeleri yapıldı. Taşerondan kadroya geçiş sürecinde olan arkadaşlarımız için de yüzde 4+4'ün üzerine bir enflasyon farkının uygulanması için talepte bulunduk"

22 Ocak 2019 Salı 16:07
Hak-İş'ten kadroya geçen işçiler için enflasyon farkı talebi

ANKARA (AA) - Hak-İş Genel Başkanı Mahmut Arslan, kadroya geçen taşeron işçiler için yüzde 4+4'ün üzerine bir enflasyon farkının uygulanmasını talep ettiklerini bildirdi.

Arslan, BBP Genel Başkanı Mustafa Destici'yi makamında ziyaretinde, kamudaki taşeron işçilerin kadroya alınmasıyla önemli bir reforma imza atıldığını ifade etti.

Kadroya geçen işçilere ocak 2018'den ekim 2020'ye kadar altışar aylık dönemler halinde sadece yüzde 4 zam yapılacağını belirten Arslan, şunları söyledi:

"2017 yılındaki enflasyon oranı dikkati alınarak 2018'in rakamları belirlenmişti. Bu yüzde 4+4'te enflasyona bağlı bir düzenlemeydi. 2018 yılı enflasyonu yüzde 20,3 gerçekleşti. Asgari ücrete yapılan artış da göz önünde bulundurulduğunda bu arkadaşlarımızın ücretlerinin en azından yüzde 20,3 oranından artırılmasını talep ediyoruz."

Arslan, AK Parti iktidarlarının genel politikasının, çalışanların ücretlerine enflasyonun üzerinden artış yapması olduğunu dile getirerek, "Bu yıl için geçerli olan asgari ücret yüzde 26 oranında artırıldı, memur ve emeklilere enflasyon farkı ödemeleri yapıldı. Taşerondan kadroya geçiş sürecinde olan arkadaşlarımız için de yüzde 4+4'ün üzerine bir enflasyon farkının uygulanması için Sayın Cumhurbaşkanımıza, hükümete ve Meclis'teki partilere talepte bulunduk. Büyük Birlik Partisini de bu talebimizi iletmek üzere ziyaret ediyoruz." dedi.

- "Bu işçi tahrik etmektir, işçiye karşı bir tavırdır"

Bazı kamu kurumlarında yüzde 4 oranındaki artışın yeni asgari ücrete değil, geçen yıl geçerli asgari ücrete yapıldığına dikkati çeken Arslan, şunları kaydetti:

"Bu ciddi bir sorun olarak karşımızda. Yüzde 4 oranını yeni asgari ücrete değil, 2018'in asgari ücreti olan 1603 liraya yapıyorlar. Sonra rakam yeni asgari ücretin altında kaldığı için oraya yükseltiyorlar. Dolayısıyla kasıtlı olarak birinci altı ay ödenmesi gereken asgari ücreti bir kısım kamu kuruluşları uygulamak istemiyor. Bu çalışma barışını tehdit eden, çalışma barışını bozmaya yönelik bir adımdır. İlgili bakanlıkları bir kez daha uyarıyorum. Bu işçiyi tahrik etmektir, işçiye karşı bir tavırdır. Lütfen bu yaklaşımlardan vazgeçsinler."

- "Mağduriyetin giderilmesi gerekiyor"

BBP Genel Başkanı Destici de Hak-İş'in taşeron işçilerin kadroya alınması için göstermiş olduğu çabaları desteklediklerini anımsatarak, taşeron işçilerin kadroya geçmesinde emeği olan herkese teşekkür etti.

Kadro kapsamının dışında kalan işçilerin olduğuna dikkati çeken Destici, ortada bir mağduriyetin olduğunu ve bu mağduriyetin giderilmesi gerektiğini söyledi.

Destici, taşerondan kadroya geçen işçilerin enflasyona ezdirilmemesini isteyerek, "Taşeron işçilerimizin ücretlerinin, önce yeni asgari ücrete getirilmesi ardından da enflasyon farkı oranında bir zammın verilmesi lazım. Doğru olanın bu olduğuna ve bunun da hakları olduğuna inanıyoruz. Bu yanlıştan dönülmesi için önümüzdeki günlerde konuyu Meclis gündemine getireceğiz ve hükümet nezdinde de görüşmeler yapacağız." ifadelerini kullandı.

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Haber Tarihi: 22 Ocak 2019 Salı 16:07
  1. BBP Genel Başkanı Mustafa Destici
  2. Hak-İş Genel Başkanı Mahmut Arslan

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