Hak-İş'li kadınlar Ankara ve İstanbul'da buluşacak

ANKARA (AA) - Hak-İş Konfederasyonu tarafından Dünya Emekçi Kadınlar Günü dolayısıyla Ankara'da ve İstanbul'da 8'inci Uluslararası Kadın Emeği Buluşması gerçekleştirilecek.

Konfederasyondan yapılan açıklamada, Dünya Emekçi Kadınlar Günü kapsamında 8'inci Uluslararası Kadın Emeği Buluşması'nın ilk etabının 6 Mart'ta Ankara'da Hilton Garden Inn'de, ikinci etabının ise 8 Mart'ta İstanbul Haliç Kongre Merkezi'nde gerçekleştirileceği bildirildi.

Ankara’da çoğunluğu kadın bin kişinin katılacağı etkinlik kapsamında, panel de düzenlenecek. Moderatörlüğünü Prof. Dr. Gonca Bayraktar Durgun'un yapacağı panelde, Doç. Dr. Hatice Ayataç "Şehirleşme ve Kadın", Özlem Albayrak "Yeni Medya, Teknoloji ve Kadın", Nihal Olçok "Başarılı Kadınlar", Dr. Neşe Yıldız "Eğitimin Kadınların Kariyer ve Katılımı Üzerindeki Etkisi", Eda Güner "Sendikal Eğitimin Çalışan Kadınların Gelişimine Etkisi: Hak-İş’li Kadınlar", Dr. Öğr. Üyesi Nergis Dama "İş ve Aile Yaşamının Uyumlaştırılması" başlıklı sunumlar yapacak.

İstanbul'daki programa AK Parti İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Binali Yıldırım katılacak. Hak-İş Genel Başkan Yardımcısı Mustafa Toruntay ve Hak-İş Kadın Komite Başkanı Fatma Zengin’in açılış konuşmasıyla başlayacak programda, Hak-İş Genel Başkanı Mahmut Arslan da katılımcılara hitap edecek.