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Hak-İş’in yürüyüşüne İzmir’den de katılım oldu

Hak-İş Konfederasyonunun Cumhuriyet Halk Partisi’ne (CHP) geçen belediyelerde yaşanan işçi çıkarmalarına karşı Bolu’dan Ankara CHP Genel Merkezine kadar sürecek olan ‘Emek ve Adalet Yürüyüşü’ne Hizmet-İş Sendikası İzmir Şubesinden de katılım oldu.

13 Haziran 2019 Perşembe 12:20
Hak-İş’in yürüyüşüne İzmir’den de katılım oldu

Hak-İş Konfederasyonunun Cumhuriyet Halk Partisi’ne (CHP) geçen belediyelerde yaşanan işçi çıkarmalarına karşı Bolu’dan Ankara CHP Genel Merkezine kadar sürecek olan ‘Emek ve Adalet Yürüyüşü’ne Hizmet-İş Sendikası İzmir Şubesinden de katılım oldu.


Özellikle Bolu Belediyesi olmak üzere, Antalya, İzmir Menderes-Kemalpaşa-Ödemiş, Çanakkale Bayramiç ve birçok CHP’li belediyelerde işten çıkartılan işçiler yürüyüşe büyük katılım sağladı. 11 Haziran’da başlayan ve 3. gününde devam eden yürüyüşe yüzlerce işçi katıldı. Hizmet-İş Sendikası İzmir Şube Başkanı Gültekin Şimşek, Şube Başkan Yardımcısı Osman Akkuş, Menderes Belediyesinden işten çıkarılan mağdur işçiler adına Burcu Akyol ve Levent Özcan da yürüyüşe katılanlar arasında yer aldı.



“Zulme dur demek için buradayız”


Yürüyüş ile ilgili İzmir’de mağdur işçiler adına konuşan Hizmet-İş Sendikası İzmir Şube Başkanı Gültekin Şimşek, “Bütün amacı helal lokma olan işçilerimize yapılan bu zulme dur demek için buradayız. İlk icraatları bu arkadaşlarımızı sendikalarımızdan istifa ettirerek onları savunmasız bırakmak olan belediye başkanlarının yaptığı haksızlığa dur demek için buradayız. Bu arkadaşlarımızın aldıkları asgari ücretten başka bir gelirleri yok. Ve ne yazık ki bırakın borçlarını, ev kiralarını ödemeyi evlerine ekmek dahi alamayacak duruma geldiler. İnsanların işine son vermek hangi kanuna, hangi vicdana sığıyor soruyorum sizlere” dedi.



"Verilen sözler nerede?"


Seçim öncesi verilen sözlerin tutulmadığını savunan Şimşek, “Başta CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ve diğer belediye başkanlarının seçim öncesinde hiçbir işçinin işinden olmayacağı sözünü verdi. Nerede verdiğiniz sözler? İnsanları bayram öncesinde mağdur ettiniz, işsiz bıraktınız. Siz bu yaptıklarınızla aslında o makamları hak etmediğinizi kanıtladınız. Sizler bu yanlıştan dönünceye kadar bizlerin bu eylemleri devam edecek. İzmir, Bolu, Antalya, Çanakkale ve diğer illerde yaşanan bu zulüm son buluncaya kadar haykırmaya; emeğimize, sendikamıza, işimize sahip çıkmaya devam edeceğiz” diye konuştu.

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Haber Tarihi: 13 Haziran 2019 Perşembe 12:20
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