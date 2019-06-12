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Hak-İş’in Emek ve Adalet Yürüyüşü 2’inci günde devam ediyor

Bolu’da, Hak-İş’in dün başlattığı Emek ve Adalet Yürüyüşü 2’inci günde devam ediyor.

12 Haziran 2019 Çarşamba 10:46
Hak-İş’in Emek ve Adalet Yürüyüşü 2’inci günde devam ediyor

Bolu’da, Hak-İş’in dün başlattığı Emek ve Adalet Yürüyüşü 2’inci günde devam ediyor.


Bolu Belediyesi’nin işten çıkardığı işçilerin geri alınması amacıyla dün Hak-İş’in başlattığı Emek ve Adalet Yürüyüşü, 2’inci gününde sabah saatlerinde başladı. Dün Bolu kent merkezinden başlayan ve 18 kilometre yürüyen işçiler Çaydurt mevkiinde mola verdi. Geceyi burada geçiren işçiler, sabahın erken saatlerinde jandarma ekiplerinin güvenlik önlemi altında Ankara yürüyüşlerine başladı.


Yürüyüş öncesinde açıklama yapan Hizmet İş Sendikası Genel Başkan Yardımcısı Halil Özdemir, “Dün eylemin 49’uncu gününde Bolu Belediyesi’nin önünde binden fazla arkadaşımızla Ankara’ya yürüyüşümüzü başlattık. İlk hedefimiz 20 kilometreydi. Dün aşırı yağmur olmasına rağmen hiçbir arkadaşımız pes etmeden 18 kilometrelik mesafeyi yürüdük. İnşallah bugün 50’inci günümüz. Bugün de kaldığımız yerden 18-20 kilometrelik yürüyüşümüzle devam edeceğiz. Yağmur da olsa çamur da olsa her türlü hava şartlarında genel başkanımızın söylediği şekilde CHP Genel Merkezi’nin önüne kadar yürüyeceğiz. Amacımız Türkiye’de yapılan bu işçi kıyımının biran önce durdurulması. CHP’li belediyeleri özellikle işçilerin herhangi bir siyasi görüşüne bakmadan seçimlerden hemen sonra Türkiye genelinde işten atmalara başladı. Dün yağmurda, çamurda yürüyen 50 gündür eylemlerine devam eden arkadaşlarımız belediyelerden makam istemiyor. Koltuk istemiyor. Aşırı ücret de istemiyor. Bunlar sadece çocuklarına götürecek bir rızık istiyor” dedi.

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Haber Tarihi: 12 Haziran 2019 Çarşamba 10:46
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