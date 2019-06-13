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Hak - İş’in başlattığı yürüyüş üçüncü gününde devam ediyor

Hak-İş Konfederasyonunun işçilerin sesini duyurmak amaçlı başlattığı Bolu-Ankara yürüyüşü üçüncü gününde devam ediyor.

13 Haziran 2019 Perşembe 15:18
Hak - İş’in başlattığı yürüyüş üçüncü gününde devam ediyor

Hak-İş Konfederasyonunun işçilerin sesini duyurmak amaçlı başlattığı Bolu-Ankara yürüyüşü üçüncü gününde devam ediyor. Özdemir, "Herkesten bize bir tepki var, sadece CHP’den yok" dedi.


Bolu kent merkezinden başlayan yürüyüşün, üçüncü gününün Bolu’nun Gerede ilçesinin çıkışında son bulması bekleniyor. Günde ortalama 20 kilometre yürüyen grubun yürüyüşü CHP Genel Merkezi’nde son bulacak. Sabah saatlerinde Hamzabey köyü mevkisinden hareket eden grup önce Yeniçağa ilçesinde dinlendi, sonrasında ise Gerede’ye 5 kilometre kala Esentepe mevkisinde yemek molası verdi.


Ayrıca yürüyüş sırasında, babalarını görmek için yol kenarında bekleyen bir işçinin ailesinin babalarına sarılma anları dikkat çekti. Yürüyüş sırasında İHA’ya konuşan Hizmet - İş Genel Başkan Yardımcısı Halil Özdemir, “Bu yolun son çıkacağı yer CHP’nin Genel Merkezi ama sonrasında nereye çıkacak? Teşkilatımız, Genel Başkanımız ona karar verecek ama sonu şöyle gözüküyor ki, gariban işçiler, emekçilerin emekleri ve hakları geri verilinceye kadar bu yol devam edecek” diye konuştu.



“Bizim yolumuz hak yolu, bizim yolumuz işçilerin emekçilerin rızık yolu”


Günde ortalama 20 kilometre yürüdüklerini söyleyen Özdemir, “Dün 22 kilometre yürüdük, önceki gün 16 kilometre yürüdük. Bugün 350 kişi var bugünkü hedefimiz ortalama 22 kilometre Gerede’yi çıkacağız inşallah, yağmur çamur ne olursa olsun bizi durduramayacak. Çünkü bizim yolumuz hak yolu, bizim yolumuz işçilerin emekçilerin rızık yolu olarak görüyoruz” şeklinde konuştu.



“Herkesten bize bir tepki var, sadece CHP’den yok”


Yaptıkları oturma ve yürüyüş eylemlerine rağmen CHP’den geri dönüş alamadıklarını söyleyen Özdemir, “Herkesten bize bir tepki var, sadece CHP’den yok. Ormanın içinden yürüyoruz kuşlardan tepki var, ağaçlardan tepki var ancak CHP’den tepki yok. Hayır yani, açıklama yapan da yok. İster duysunlar, ister duymasınlar. Türkiye bizi duydu, işçiler bizi duydu, emekçiler bizi duydu. Hak - İş’in ve Hizmet - İş Sendikasının verdiği bu emek mücadelesini dünya gördü. Bundan sonra da duymaya ve görmeye devam edecek” ifadelerini kullandı.


Özdemir, Hak - İş Konfederasyonu Genel Başkanı Mahmut Arslan’ın programları nedeniyle yurt dışında olduğunu ancak hafta sonu program bitişinde yürüyüşe katılacağını aktardı.


Kendilerinin belediyelerde makam istemediğini bildiren Özdemir, “Biz, çoluğumuzun çocuğumuzun rızkının tekrar geriye verilmesini istiyoruz. Sabahlara kadar şehirlerin çöpünü, pisliğini temizleyen bu gariban insanları hiç sorgulamadan herhangi bir şey söylemeden, ‘sen işe gelme’ insanların rızıklarıyla, ekmekleriyle oynamak bu kadar kolay olmamalı ama biz de bunun kolay olmayacağını da inşallah herkese göstereceğiz” ifadelerini aktardı.


Bolu Belediyesinde işten çıkartılan işçilerden olan Nuray Bozan da “Ekmeğimizi ve alın terimizi geri kazanmak için buradayız” dedi. İşlerini geri istediklerini belirten Bozan, “Ölmek var, dönmek yok” şeklinde konuştu.


İşçi temsilcisi Hacer Çınar ise, belediye başkanının seçilmeden önce işçilerin elini sıkarak ve ellerine noter onaylı taahhütname vererek seçim sonrasında 97 kişinin işine son verdiğini öne sürerek, iş yerinden işçi çıkartmanın usulü olduğunu ancak bu duruma uyulmadığını anlattı.

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Haber Tarihi: 13 Haziran 2019 Perşembe 15:18
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