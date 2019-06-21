0553 313 94 23

Hak-İş’in başlattığı yürüyüş 11. gününde devam ediyor

Hak-İş Konfederasyonunun Bolu Belediyesinde işten çıkartılan işçilerin sesini duyurmak için başlattığı yürüyüş 11.

21 Haziran 2019 Cuma 10:54
Hak-İş’in başlattığı yürüyüş 11. gününde devam ediyor

Hak-İş Konfederasyonunun Bolu Belediyesinde işten çıkartılan işçilerin sesini duyurmak için başlattığı yürüyüş 11. gününde devam ediyor.


Bolu Belediyesindeki işten çıkartmaları protesto etmek amacıyla düzenlenen “Emek ve Adalet Yürüyüşü”, 11. gününde Ankara Eryaman’da devam ediyor. Hizmet-İş Sendikası Genel Başkan Yardımcısı Halil Özdemir, “Bugün yürüyüşümüzün 11. gününe başlayacağız. Biliyorsunuz 48 günlük Bolu’daki oturma eylemimizin ardından binlerce kişiyle yürüyüşümüze başladık. Dün özellikle kardeş konfederasyon Memur-Sen’in katkılarıyla 2 bin kişi yürüdük. Bugün Konya Şube Başkanlığımızdan gelecek 350 arkadaşımız var. Bugünkü yürüyüşümüze destek veren Hizmet İş Sendikası Van, Edirne, Muş Şube Başkanlarımız aramızda. Yarın yürüyüşümüz tamamlanacak. Yarın yaklaşık 4 bin kişi ile CHP Genel Merkezi önünde Genel Başkanımız bir basın açıklaması yapacak. Biz en baştan bu yana söylüyoruz. Amacımız Türkiye genelindeki CHP’li belediyelerde işçi kıyımına son verilmesi. İşten çıkartılan arkadaşlarımızın işe iade edilmesi, sendikal baskıların bitmesi ve toplu iş sözleşmelerinin uygulanmaya başlaması" dedi.


İşten çıkartılanların şehrin çöpünü toplayan, temizliğini, yolunu yapan kişiler olduğunu ifade eden Özdemir, açıklamasına şöyle devam etti:


“Bu arkadaşlarımız belediye başkanlarından makam istemiyor. Oturmak için oda ya da aşırı bir ücret istemiyor. Sadece çocuklarının rızklarını geri istiyorlar. O yüzden Hak-İş Konfederasyonumuz ve Hizmet İş Sendikamız bunun mücadelesini veriyor. Kesinlikle arkadaşlarımız başlarını öne eğmesinler. Bu sadece Hak-İş Konfederasyonuna bağlı bir mücadele değil. Türkiye’deki bütün işçiler için verilen bir mücadele.”


Açıklamaların ardından grup yürüyüşe başladı.

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 21 Haziran 2019 Cuma 10:54
  1. https://www.yeniakit.com.tr/etiket/

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Konut satışında rekor Esenyurt ve Pendik'te
    1. Konut satışında rekor Esenyurt ve..
    2. Donanma Komutanlığındaki darbe..
    3. Gratis, kadın dostu şirket seçildi
    4. Soli Güneş Festivali’nda kültürler..
    5. Trump önce İran’ın vurulmasını emretti..
    6. Zonguldak’ın düşman işgalinden..
    7. Çavuşoğlu İranlı mevkidaşı Zarif ile..
    8. Dünyaca ünlü yıldız sahalara veda etti
    9. Sağlık Bakanlığı alımları son dakika..
    10. Kimsesiz kadının cenazesine belediye..
    11. (Özel) Migren, botoksla son buluyor
    12. IKBY Başkanı Barzani Bağdat'ta Irak..
    13. Aliağaspor FK’da Güray Kula ve Aykut..
    14. Sağlık ekiplerinin yaptığı köy..
    15. Kadınların ürünleri büyük marketlerin..
    16. Suudi Arabistan'dan "casusluk"..
    17. Kalıcı dövmeler kaderiniz olmasın
    18. Mülteci çocuklar gönüllerince eğlendi
    19. Turkcell, Londra’dan iki ödülle döndü
    20. Hak-İş’in başlattığı yürüyüş 11...
    21. Çiğli’de başkanlık makamı mahallelere..
    22. ESOGÜ'deki cinayetlerle ilgili dava
    23. Genel Sekreter Köklü, spor salonu..
    24. 37 torbacı gözaltına alındı
    25. Emet Belediyespor U-11 takımından..
    26. Yankesicilik, hırsızlık,..
    27. Malatya’da kiraz hasadı başladı
    28. Yıldızlar Yatırım Holding'in istihdam..
    29. Hurdacıda yangın
    30. Öğretmenler doğa yürüyüşü ve piknik..
    ‘Bağımsız Kürt devleti kurulmalı mı?’ sorusuna Merkel’den flaş cevap!
    ‘Bağımsız Kürt devleti kurulmalı mı?’ sorusuna Merkel’den flaş cevap!
    Ankara'da sular durulmuyor! İlk ihalede İYİ oyun
    Ankara'da sular durulmuyor! İlk ihalede İYİ oyun
    Putin televizyon programında açıkladı! "Türkiye ve İran'la yapacağız"
    Putin televizyon programında açıkladı! "Türkiye ve İran'la yapacağız"
    Yakalanan yan kesicinin sözleri 'pes' dedirtti!
    Yakalanan yan kesicinin sözleri 'pes' dedirtti!
    Mahkeme kararı sonrası, Başkan Erdoğan'ın avukatından ilk açıklama
    Mahkeme kararı sonrası, Başkan Erdoğan'ın avukatından ilk açıklama

    Günün Karikatürü

    21 Haziran 2019
    Genelkurmay çatı davasında karar açıklandı!
    Genelkurmay çatı davasında karar açıklandı!
    Koç’un Bizans aşkı
    Koç’un Bizans aşkı