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Hak - İş’in başlattığıEmek ve Adalet Yürüyüşü dördüncü gününde

Hak-İş Konfederasyonunun CHP’li Bolu Belediyesi’nin işten çıkardığı Hizmet-İş Sendikası üyesi işçiler için başlattığı ’Emek ve Adalet Yürüyüşü’ Türkiye’nin dört bir yanından destek için gelen üyelerin katılımıyla 4’üncü gününde de devam ediyor.

14 Haziran 2019 Cuma 11:25
Hak - İş’in başlattığıEmek ve Adalet Yürüyüşü dördüncü gününde

Hak-İş Konfederasyonunun CHP’li Bolu Belediyesi’nin işten çıkardığı Hizmet-İş Sendikası üyesi işçiler için başlattığı ’Emek ve Adalet Yürüyüşü’ Türkiye’nin dört bir yanından destek için gelen üyelerin katılımıyla 4’üncü gününde de devam ediyor. Hizmet-İş Genel Başkan Yardımcısı Halil Özdemir, "Hedefimiz, Türkiye genelinde işten çıkarılan kardeşlerimize işlerinin tekrar iade edilmesi. Başka bir sıkıntımız yok” dedi.


Belediyelerden çıkarılan Hak-İş Konfederasyonu’na bağlı Hizmet - İş Sendikası üyelerinin yürüyüşü dördüncü gününde Bolu Gerede’ye ulaştı. Her gün yaklaşık 20 kilometre yol yürüyen sendika üyeleri, sloganlar eşliğinde yürüyüşünü sürdürüyor. İşten çıkarılan sendika üyelerinin sesini duyurmak amacıyla başlatılan yürüyüşe Türkiye’nin dört bir yanından gelen sendika üyeleri de destek veriyor. Kortejde engelli vatandaşlar da bulunuyor. Geniş güvenlik önleminin alındığı yürüyüşte korteje polis ekipleri, ambulans, jandarma ekipleri de eşlik ediyor.



"Biz izin versek 10 bin kişi olacak belki bu yürüyüş"


Yürüyüşe katılıp destek vermek isteyen her kesimden vatandaş olduğunu belirten Hizmet - İş Genel Başkan Yardımcısı Halil Özdemir, "300 kişiyle yürüyüşümüze başladık. 4’üncü günü. Türkiye’nin her yerinden sendika üyelerimiz bu yürüyüşe katılmak istiyor. Sayı çoğalınca kontrol etmek zor oluyor. Hedefimiz, Türkiye genelinde işten çıkarılan kardeşlerimize işlerinin tekrar iade edilmesi. Başka bir sıkıntımız yok. Yürüyüşe katılan arkadaşlarımızın da tek amacı bu. Yürüyüşümüz coşkulu bir şekilde devam ediyor. 11 günde bitirmeyi düşünüyoruz. Ortalama 19-20 kilometre yol yürüyoruz. Engelli vatandaşlarımız, sporcularımız bizimle olmak istiyor. Biz izin versek 10 bin kişi olacak belki bu yürüyüş. Araçlar geçiyor destek veriyor, geçtiğimiz her yerde vatandaşlar destek veriyor. Arkadaşlarımızın arkasında dağ gibi Hak- İş var. Onlar arkamızda olduğu sürece kazanacağız" dedi.

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Haber Tarihi: 14 Haziran 2019 Cuma 11:25
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