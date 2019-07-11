0553 313 94 23

Hak-İş'in 14. Olağan Genel Kurulu

Genel Kurulda başkanlığa 301 geçerli oyun tamamını alan Mahmut Arslan yeniden seçildi- Mahmut Arslan:- "Hak-İş, bağımsız, özgür ve gerçekten bu ülkenin yüz akı bir kuruluştur. Hiç kimsenin arka bahçesi, yandaşı, oyundaşı olmadık ve olmayacağız. Bu bağımsızlık karakterimizi hiç kimseye teslim etmeyiz"

11 Temmuz 2019 Perşembe 15:18
Hak-İş'in 14. Olağan Genel Kurulu

ANKARA (AA) - Hak-İş'in 14. Olağan Genel Kurulu'nda genel başkanlığa Mahmut Arslan yeniden seçildi.

Arslan, konfederasyonun bir otelde yapılan genel kurulunda, seçimin ardından yaptığı teşekkür konuşmasında, Hak-İş'in, bir davanın, bir mücadelenin ve mazlumların zalimlere karşı duruşunun adı olduğunu söyledi.

Kongreyi, Hak-İş davasının daha da güçlendiği, kökleştiği, geleceğe daha da güçlü bir şekilde yürüyeceği "tarihi bir kongre" olarak niteleyen Arslan, konfederasyonun sadece bugünün değil, geleceğin Hak-İş'ini inşa etme iddiasında olduğunu vurguladı.

Konfederasyon tüzüğünün değiştirildiğini belirten Arslan, bununla yeni bir heyecan, anlayış ve motivasyonu oluşturacaklarını ifade etti. Arslan, "Hak-İş, gerçekten bağımsız, özgür ve bu ülkenin yüz akı bir kuruluştur. Bunun altını çizerek söylüyorum. Hiç kimsenin arka bahçesi, yandaşı, oyundaşı olmadık ve olmayacağız. Bu bağımsızlık karakterimizi hiç kimseye teslim etmeyiz." diye konuştu.

Hak-İş'i bir yaşam biçimi ve dava olarak gördüğü için hiçbir zaman şikayetçi olmadığını belirten Arslan, konfederasyonun çalışmalarına ilişkin bilgi verdi.

- "Hak-İş'i hepimiz yücelteceğiz"

Hak-İş davası için bundan sonra da mücadeleye devam edeceklerinin altını çizen Arslan, şöyle devam etti:

"Hak-İş'in değerlerinden, imkanlarından yararlanıp, kaynaklarından beslenip sonra da ihanet edenlerin akıbetini hep beraber göreceğiz. Hak-İş'i hepimiz yücelteceğiz. Sadece yönetim kurulu, sendikaların başkanları değil, bütün arkadaşlarımız bu davayı yüceltecekler. Bizim hayalimiz ve gördüğümüz rüya bu. Daha büyük, güçlü, etkin, davasına, değerlerine sahip çıkan bir Hak-İş'i inşa etmeye çalışacağız. Bu Genel Kurul bu hedeflerimize yürüme genel kurulu olacaktır. Katılım yönüyle ve aldığımız kararlarla bir ilki gerçekleştirdik. Değiştirdiğimiz tüzükle yeni bir yol haritası oluşturduk."

Bütün bu süreçlerin, bundan sonrası için ufuk açacağı ve yol haritası oluşturacağı anlayışını güçlendirdiğini dile getiren Arslan, "2013'te 160 bin üyemiz vardı. Bugün 500 bin üye ilave ettik. Bu büyük bir değişimin büyük bir başarıyla yönetimi demektir. Bu kolay bir iş değildir. Bu değişimi, büyük dönüşümü, başarıyı hep birlikte elde ettik." değerlendirmesinde bulundu.

Genel Kurulda, 404 delegeden 373'ü oy kullandı. Arslan, oylamada 301 geçerli oyun tamamını alarak başkanlığa yeniden seçildi.

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 11 Temmuz 2019 Perşembe 15:18
  1. Genel kurul
  2. Hak-İş

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Tem Otoyolu’nda şiddetli yağış kazayı getirdi: 3 yaralı
    1. Tem Otoyolu’nda şiddetli yağış kazayı..
    2. Hasta yakınlarından 30 dakika tepkisi
    3. Gazipaşa Belediyesi, borcu olan..
    4. Astronotlar 3D yazıcıdan üretilen..
    5. "Gıda fiyatlarında denge için yapısal..
    6. Türkiye, Afganistan'a 4,5 milyon..
    7. Sakarya’da iki otomobil çarpıştı: 2’si..
    8. İspanyol ekibi Valencia, 29 yaşındaki..
    9. Srebrenitsa Katliamının 24. yıl..
    10. Sakarya'da büyük panik! Bölgeye..
    11. Bingöl’de Havalimanıbir ayda 17 bin..
    12. 659. Tarihi Kırkpınar Yağlı..
    13. Rapor yazmayan doktora dehşeti yaşattı
    14. Ergene Velimeşespor’un grubu ve..
    15. Sinop’ta 15 Temmuz Demokrasi ve Milli..
    16. Görme engelli atletler, Ankara'da..
    17. CHP’li Belediye Portakal’ı delirtti!..
    18. Zehir tacirlerine geçit yok
    19. Karayolunda başıboş hayvanlar trafiği..
    20. Başkan Demir: “Dünyaya örnek olacağız”
    21. Kick boks sporcularına sürpriz moral..
    22. Türk-Rus Toplumsal Forumu’nun 5...
    23. Şanlıurfa Piazza’da çizgi film..
    24. Ayvalık Kent Konseyi’nin yeni Başkanı..
    25. Yer: Konya'nın Meram ilçesi! Anne ve..
    26. İngiltere Dışişleri Bakanı Hunt AA'ya..
    27. Diyarbakır Güngüşspor’da hoca tamam
    28. Çalınan motosikletini 150 metre..
    29. Manisa’da feci kazada ölen 6 kişiden..
    30. İngiltere'den Cemal Kaşıkçı açıklaması
    Ekrem İmamoğlu'na sapkın ziyaret
    Ekrem İmamoğlu'na sapkın ziyaret
    Mehmet Şimşek'ten Ali Babacan açıklaması!
    Mehmet Şimşek'ten Ali Babacan açıklaması!
    İBB'de üst düzey istifa!
    İBB'de üst düzey istifa!
    Başkent’te CHP’li kadrolaşma
    Başkent’te CHP’li kadrolaşma
    Çarpıcı S-400 değerlendirmesi: ABD'nin öfkesinin asıl sebebi bu korku
    Çarpıcı S-400 değerlendirmesi: ABD'nin öfkesinin asıl sebebi bu korku

    Günün Karikatürü

    11 Temmuz 2019
    Yerli otomobilde kritik gelişme
    Yerli otomobilde kritik gelişme
    Başkan Erdoğan'ın çağrısına CHP'den cevap
    Başkan Erdoğan'ın çağrısına CHP'den cevap