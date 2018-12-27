ANKARA (AA) - HAK-İŞ Genel Başkanı Mahmut Arslan, asgari ücretin bir işçinin gıda, konut, giyim, sağlık, ulaşım ve kültürel ihtiyaçlarını en asgari düzeyde karşılayacak bir ücret olması hususunda mücadeleye devam edeceklerini, bunun yolunun da Asgari Ücret Tespit Komisyonun yapısından geçtiğini belirterek, "Fakat görüyorum ki hükümetler de bundan memnun, işverenler de memnun, işçileri temsil edenler de memnun. Kim memnun değil? İşçiler. O yüzden bu yapıyı değiştireceğiz. Bu yapının değişmesinin ikinci yolu, demokratik talepler olmuyorsa HAK-İŞ'i birinci yapacağız." dedi.

Arslan, Emek Konukevi'nde düzenlenen konfederasyona bağlı Öz Sağlık-İş Sendikası Başkanlar Kuruluna katıldı.

Burada yaptığı konuşmasına, Sağlık Bakanlığı ile yapılacak toplu iş sözleşmesi yetki belgesini almasından dolayı Öz Sağlık-İş Sendikasını tebrik ederek başlayan Arslan, bunun büyük bir başarı olduğunu ve itiraz edilemeyecek bir farkla bunun gerçekleştirildiğini belirtti.

Asgari ücrete yönelik mevzuatın 1970'li yıllarda yapıldığını ve o günün şartlarına göre yapılan bir düzenleme olduğunu anlatan Arslan, 50 yıla yaklaşan bir geçmişi olan mevzuatın çağdaş, demokratik, katılımcı ve çoğulcu bir yaklaşımla yeniden düzenlenmesi gerektiğini söyledi.

Arslan, "Üye sayısı 950 bin civarında olan tek bir konfederasyona Asgari Ücret Tespit Komisyonu'nda yetki verirseniz, bütün işçileri onun temsil etmesi hususunda demokratik olmayan bir düzenleme yaparsanız burada bir temsil krizi yaşanır." diye konuştu.

Asgari Ücreti Tespit Komisyonu'nda temsil ve asgari ücret hesaplama tekniği konusunda problem olduğunu değerlendiren Arslan, "Bu Asgari Ücret Tespit Komisyonu'nun yapısından sağlıklı bir asgari ücret çıkaramazsınız." ifadelerini kullandı. Mahmut Arslan, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Asgari ücretin bir işçinin gıda, konut, giyim, sağlık, ulaşım ve kültürel ihtiyaçlarını en asgari düzeyde karşılayacak bir ücret olması hususunda mücadeleye devam edeceğiz. Bunun yolu da Komisyonun yapısından geçiyor. Fakat görüyorum ki hükümetler de bundan memnun, işverenler de memnun, işçileri temsil edenler de memnun. Kim memnun değil? İşçiler. O yüzden bu yapıyı değiştireceğiz. Bu yapının değişmesinin ikinci yolu, demokratik talepler olmuyorsa HAK-İŞ'i birinci yapacağız. O zaman orada işçileri temsilen biz ama bizimle beraber herkes orada olacak."

HAK-İŞ Başkanı Arslan, itirazlarının Komisyondaki sendikaların yöneticilerine olmadığını belirterek sisteme itiraz ettiklerine dikkati çekti. Arslan, asgari ücretin 2 bin 20 lira olmasını, hükümetin bu konudaki çabalarını, işveren, hükümet ve işçi kesiminin oy birliğiyle çıkmasını da önemli bulduğunu bildirdi.

- "Toplu iş sözleşmesi yetki belgesini aldık"

Öz Sağlık-İş Sendikası Genel Başkanı Devlet Sert de 14 Aralık itibarıyla Sağlık Bakanlığı ve bağlı iş yerlerinde sağlık iş kolunda işletme toplu iş sözleşmesi yetki belgesini almalarından duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

Bu sürece gelene kadar pek çok zorluk yaşandığını anlatan Sert, bundan sonra sözleşme sürecinde çalışanların tatmin edecek bir sonuç almak için mücadele edeceklerini söyledi.