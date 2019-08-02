0553 313 94 23

"Hak-İş'e karşı bir savaş verilmektedir"

Hak-İş Genel Başkanı Mahmut Arslan:- "(CHP ve HDP'nin kazandığı belediyeler) Şu ana kadar 20 bine kadar arkadaşımız sendikalarımızdan zorla, tehditlerle, baskıyla, sürgünlerle istifa ettirildi. İstifa etmeyenler işten çıkarılmakta. Binlerin üzerinde arkadaşımız işlerini aşlarını kaybetmiş durumda"- "Hak-İş'e karşı bir savaş verilmektedir. Biz bu mücadeleyi geçmişte de yaşadık. Türkiye'nin her yerinde işçileri sokağa atan belediye başkanlarına karşı soylu bir direnişi gerçekleştiriyoruz"

02 Ağustos 2019 Cuma 19:19
"Hak-İş'e karşı bir savaş verilmektedir"

BURSA (AA) - Hak-İş Genel Başkanı Mahmut Arslan, CHP ve HDP'nin seçimi kazandığı belediyelerde sorunlar yaşandığını vurgulayarak, "Hak-İş'e karşı bir savaş verilmektedir. Biz bu mücadeleyi geçmişte de yaşadık. Türkiye'nin her yerinde işçileri sokağa atan belediye başkanlarına karşı soylu bir direnişi gerçekleştiriyoruz." dedi.

Bursa Büyükşehir Belediyesi bünyesindeki Bursa İnsan Kaynakları Taahhüt, Eğitim, Danışmanlık Hizmetleri, İmar İnşaat ve Tic. Ltd. (BİNTED) şirketinde çalışanların haklarını güvence altına alan toplu iş sözleşmesi (TİS), Belediye Başkanı Alinur Aktaş ile Arslan'ın katıldığı törenle imzalandı.

Arslan, törende yaptığı konuşmada, TİS'le ilgili verilen sözlerin tutulmasının mutluluğunu yaşadıklarını söyledi.

Sendika olarak adaletin, haklının yanında olmak ve hakkı teslim etmek ile bu ülke için çalışan herkesi destekleme zorunluluklarının olduğunu belirten Arslan, "Bizler sendikal mücadeleyi haklı ve hak çizgisinde yapmaya çalışıyoruz. İsmimiz de buradan geliyor. Hak-İş'in 43. yılını tamamladığımız tarihi yürüyüşü, hep onurlu duruşlarla dolu. Bu duruşların bir başka dönemini de bugünlerde yaşıyoruz." diye konuştu.

Arslan, CHP'nin seçim sonrasında kazandığı belediyelerle ilgili çalışanlara ciddi sorunlar yaşattığını ifade ederek, şöyle konuştu:

"Şu ana kadar 20 bine kadar arkadaşımız sendikalarımızdan zorla, tehditlerle, baskıyla, sürgünlerle istifa ettirildi. İstifa etmeyenler işten çıkarılmakta. Binlerin üzerinde arkadaşlarımız işlerini aşlarını kaybetmiş durumda. Yüzlerce arkadaşımız sendikadan istifa etmediği için sürgünlere muhatap olmaktadır. Hak-İş'e karşı bir savaş verilmektedir. Biz bu mücadeleyi geçmişte de yaşadık. Türkiye'nin her yerinde işçileri sokağa atan belediye başkanlarına karşı soylu bir direnişi gerçekleştiriyoruz. Bolu'dan kaybettiğimiz arkadaşlarımızla Ankara'ya 200 kilometrelik yolu yürüyerek aştık. Haklarımız, ekmeğimiz ve emeğimiz için mücadeleyi sürdürüyoruz. Keşke bugün 20 binin üzerindeki üyemizin, CHP ve HDPli belediyelerde toplu sözleşme bekledikleri dönemde, onların da sözleşmelerini Bursa'daki gibi imzalayabilseydik. Ne yazık ki, toplu sözleşme yetkisi aldığımız belediyelerde ve şirketlerde muhatap bulamıyoruz."

Büyükşehir Belediye Başkanı Aktaş da verilen sözlerin gerçekleşmesi anlamına gelen sözleşmenin hayırlı olmasını diledi.

15 Mart 2019 ila 15 Mart 2021 tarihlerini kapsayan anlaşmadan 5 bin personelin yararlanacağı aktaran Aktaş, "Büyükşehir çalışanları arasında artık ayrım kalmadı. Sözleşmeli personelin idari maddelerle ilgili çalışma düzeni kadrolu çalışanlarla eşitlendi. Normal şartlarda sözleşme şartlarına dahil olmayan bin kadar güvenlik personeli de sözleşme kapsamında aynı haklardan yararlanacak." ifadesini kullandı.

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 02 Ağustos 2019 Cuma 19:19
  1. Bursa
  2. Hak-İş

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Fenerbahçe Kulübü, milli futbolcu Deniz Türüç'ün transferi konusunda Kayserispor Kulübü ile anlaşmaya varıldığını açıkladı
    1. Fenerbahçe Kulübü, milli futbolcu..
    2. Trump’tan dünyayı ayağa kaldıran..
    3. Yüksek gerilime kapılan işçi ağır..
    4. Ordu'da trafik kazası: 1 ölü, 5 yaralı
    5. ABD'nin INF kararı sonrası tehdit gibi..
    6. Emine Erdoğan'dan "Salda Gölü" paylaşımı
    7. Dünya çekirdeği 2,5 milyar yıldır..
    8. Avrupa Üniversiteler Voleybol..
    9. Şirketler ihracat talebini karşılamak..
    10. Sivas'ta orman yangını
    11. Samsun'da iki otomobil kazası! 1 ölü,..
    12. Adıyaman'da orman yangını
    13. GÜNCELLEME - İzmir'de çocuğuna tekme..
    14. Akit sordu, vatandaş cevapladı!..
    15. Şehzadeler’e ağız ve diş sağlığı..
    16. Bayram Pazarı, Ziraat Mahallesi’nde..
    17. Otomobile çarpan tır yandı: 2 yaralı
    18. Yanan otobüs kaldırıldı
    19. Kütahya’da kaldırım yenileme..
    20. Ali Babacan ve Ahmet Davutoğlu'nu şoke..
    21. Ayazma Millet Bahçesi gün sayıyor
    22. Bursa'da yaban mersininde rekolte..
    23. GÜNCELLEME - İsrail askerleri Gazze..
    24. Tekne sulara gömüldü, 2 kişi son anda..
    25. Tarım ve Orman Bakanı Pakdemirli:..
    26. Futbol: Hazırlık maçı
    27. Metin Özkan, Bahçeli’nin “Yuvanıza..
    28. Futbolda yayın sorunu çözüldü
    29. "Dünyada yaşayan her insan için bir..
    30. Nijerya’da kaçırılan işçi ailesine..
    Abdullah Gül ve Ali Babacan'ın partisindeki kritik 3 isim belli oldu
    Abdullah Gül ve Ali Babacan'ın partisindeki kritik 3 isim belli oldu
    Davutoğlu startını Konya’dan veriyor! Davutoğlu'na cevabın ne olacak Konya?
    Davutoğlu startını Konya’dan veriyor! Davutoğlu'na cevabın ne olacak Konya?
    Milli Eğitim Bakanlığına bağlı kurumdan skandal! Cemaat ve tarikatleri hedef aldı
    Milli Eğitim Bakanlığına bağlı kurumdan skandal! Cemaat ve tarikatleri hedef aldı
    Yeni partiyle ilgili flaş gelişme! Türk Patent ve Marka Kurumu o başvuruyu reddetti
    Yeni partiyle ilgili flaş gelişme! Türk Patent ve Marka Kurumu o başvuruyu reddetti
    Davutoğlu'ndan Kılıçdaroğlu'na destek: En kısa zamanda çıkarılmalı
    Davutoğlu'ndan Kılıçdaroğlu'na destek: En kısa zamanda çıkarılmalı

    Günün Karikatürü

    02 Ağustos 2019
    Cumhurbaşkanlığından sert açıklama: Meydan okuyoruz topunuz gelin
    Cumhurbaşkanlığından sert açıklama: Meydan okuyoruz topunuz gelin
    Emniyet müdürü dolandırıcıların yeni yöntemine karşı uyardı!
    Emniyet müdürü dolandırıcıların yeni yöntemine karşı uyardı!