0553 313 94 23

Hak - İş yürüyüşü 3’üncü gününde Yeniçağa’ya ulaştı

Hak-İş Konfederasyonu Hizmet-İş Sendikasının dün Bolu’da başlattığı Emek ve Adalet yürüyüşü 3’üncü günde devam ediyor.

13 Haziran 2019 Perşembe 12:11
Hak - İş yürüyüşü 3’üncü gününde Yeniçağa’ya ulaştı

Hak-İş Konfederasyonu Hizmet-İş Sendikasının dün Bolu’da başlattığı Emek ve Adalet yürüyüşü 3’üncü günde devam ediyor.


Bolu Belediyesinin işten çıkardığı 97 işçinin geri alınması amacıyla 11 Haziran tarihinde başlattığı yürüyüş 3’üncü gününde devam ediyor. Bolu kent merkezinden başlayan ve günde ortalama 20 kilometre yürümeyi hedefleyen grup, Bolu’nun Yeniçağa ilçesine ulaştı.


Yürüyüşün 3’üncü gününde sabah saatlerinde Bolu’ya bağlı Hamzabey köyü mevkisinden sabah saatlerinde jandarma korteji eşliğinde hareket eden grup, "Hak, hukuk, adalet" ve "Gün gelecek, devran dönecek başkan işçiye hesap verecek" sloganlarıyla yaklaşık 2 saatlik yürüyüşün sonunda Yeniçağa ilçesine ulaştı. İlçeye girişte yürüyen grubu, Yeniçağa Belediye Başkanvekili Nusret Soysal ve Belediye Meclis Üyeleri karşıladı. Burada 30 dakika dinlenen grup tekrardan hareket ederek akşamki hedefleri olan Gerede’ye doğru hareket etti.


Yürüyüş öncesinde konuşan Hizmet - İş Sendikası Genel Başkan Yardımcısı Halil Özdemir, "Türkiye genelinde, işten çıkarılmalara karşı, işçi kıyımına karşı, sendikal baskıya karşı, iş yerleri değiştirilmeye karşı başlattığımız eylemin bugün 51’inci günü, 49 gün Bolu Belediyesi’nin önünde oturma ve çadır eylemi yaptık. 49’uncu gün itibarıyla yürüyüşe başladık. Bugün 51’inci günümüz yani işçi ve emekçi kardeşlerimizin hak mücadelesinde, emek mücadelesinde, iş mücadelesinde yürüyüşümüzün 51’inci günü" diye konuştu.


Hak - İş Konfederasyonu’nun işçisini ve emekçisini yalnız bırakmadığını tüm Türkiye’nin gördüğünü söyleyen Özdemir, "Biz işçilerimiz, emekçilerimiz için varız. Bizim bir tek amaç ve gayemiz var. İşçi kardeşlerimizin ekmeğinin tekrardan iade edilmesi, söz verin, namus sözü verin, şeref sözü verin ondan sonra da sözünde durmayarak, mertlik yerine namertlik yaparak işçi kardeşlerimizi sokağa bırakanlara sesleniyoruz. Derhal bu inadınızdan geri dönün. 51 gündür size bağırıyoruz. 51 gündür eylem yapıyoruz. 3 gündür, doluda, yağmurda, çamurda yürüdük. Kayadan ses var, yürüdüğümüz ormanlardan ses var sizden ses yok. Sizin için işçiler bu kadar mı kıymetsiz, sizin için emekçilerin hiç mi değeri yok" ifadelerini kullandı.


Ayrıca Cenevre’de bulunan Hak - İş Genel Başkanı Mahmut Arslan’ın mesajını da Özdemir okudu. Arslan, yolladığı mesajda şunları kaydetti:


“Değerli yol arkadaşlarım sevgili Hak İşliler, emek ve adalet yürüyüşümüzün üçüncü gününe başlarken hepinizi Rabbimin selamı ile selamlıyorum, gününüz aydın, yolunuz açık olsun, Allah yardımcınız olsun. Cenevre’de görevim olduğu için sizinle olamadığım için çok üzgünüm ama kalbimsizinle atıyor haklı davamız için yollara düştük bu onurlu yürüyüşümüzün işleri ellerinden alınan üyelerimizin tekrar işlerine dönmelerini sağlamak olduğunun bilinci ile mücadelemizi sürdüreceğiz. Gerek işini kaybeden üyelerimiz gerek sendikamızın bütün kademelerinde çalışan yol arkadaşlarımız gerekse yürüyüşümüze destek için bizimle birlikte olan üyelerimiz gerekse de sendikamızın genel yönetim kurulu üyelerimize en içten duygularımla teşekkür eder başarılar dilerim. Zafer yakındır ve zafer inananlarındır.”

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 13 Haziran 2019 Perşembe 12:11
  1. https://www.yeniakit.com.tr/etiket/

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Üniversite sağlık personeli alımları son dakika hemşire ve sağlık teknikeri alım ilanı
    1. Üniversite sağlık personeli alımları..
    2. Silvan’da KOSGEB girişimcilik..
    3. Denizden çıkanlar şoke etti
    4. Altıeylül’de caddeler yenileniyor
    5. Limon, sınav öncesi sürücüleri uyardı
    6. Bu da kadınlara özel ‘çay evi’
    7. Tek ağaçtan 4 çeşit meyve alıyor!
    8. Yatırımlarda kurumsal yönetim için iş..
    9. Beyçayırlılar Derneği’nden şenlik
    10. 3 bin 146 öğrenci aynı anda kep attı
    11. Erzincan Baro Başkanı Aktürk, Yargı..
    12. Binali Yıldırım: “Şu anda Devlet..
    13. Minik öğrencilerden resim sergisi
    14. Vali Yazıcı’dan Jandarmaya kutlama..
    15. Çavuşoğlu-Le Drian ortak basın..
    16. El emekleri sergilendi
    17. Eyyübiye’de haşereyle mücadele..
    18. Valinin yanında durup, drift yaptı!
    19. Günün ilk yarısında endekslerin değişimi
    20. Balıkesir’de 1 milyon 600 bin metreküp..
    21. Günün ilk yarısında şehir..
    22. Asansör hırsızları yakalandı
    23. Borsada günün ilk yarısı (2)
    24. Darıca Yaz Spor Okulları’nda kayıtlar..
    25. Borsada günün ilk yarısı (1)
    26. Sinan Alağaç’ın ailesinden Ataç’a..
    27. TBF 3x3 Red Bull Reign Basketbol Turu..
    28. Piyasalarda gün ortası
    29. Borsa günün ilk yarısında geriledi
    30. MAS toplantısında “Geçmişin gücü ile..
    HDP’li vekil itiraf etti! Bizi hendeklere onlar soktu
    HDP’li vekil itiraf etti! Bizi hendeklere onlar soktu
    Hortumcu Cem Uzan'dan beklenen 12 Haziran açıklaması geldi!
    Hortumcu Cem Uzan'dan beklenen 12 Haziran açıklaması geldi!
    'Sevgi pıtırcıkları'ndan kan donduran tehdit: Cenazenizi göndeririz
    'Sevgi pıtırcıkları'ndan kan donduran tehdit: Cenazenizi göndeririz
    Semiha Yıldırım çirkin söylemlerle ilgili ilk kez konuştu: Dilek İmamoğlu'na teşekkür ederim
    Semiha Yıldırım çirkin söylemlerle ilgili ilk kez konuştu: Dilek İmamoğlu'na teşekkür ederim
    Cumhurbaşkanı onayladı! Beklenen müjdeli haber geldi
    Cumhurbaşkanı onayladı! Beklenen müjdeli haber geldi

    Günün Karikatürü

    13 Haziran 2019
    Sosyal medyayı sallayan animasyon! Ekrem İmamoğlu 3’te 3 yaptı
    Sosyal medyayı sallayan animasyon! Ekrem İmamoğlu 3’te 3 yaptı
    İsmail Küçükkaya'dan İmamoğlu'na büyük şok! Yalanı ifşa oldu
    İsmail Küçükkaya'dan İmamoğlu'na büyük şok! Yalanı ifşa oldu