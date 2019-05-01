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Hak-İş ve Memur-Sen genel başkanlarından kazada yaralanan işçilere ziyaret

Hak-İş Genel Başkanı Mahmut Arslan, Memur-Sen Genel Başkanı Ali Yalçın ve Şanlıurfa Büyükşehir Belediye Başkanı Zeynel Abidin Beyazgül, 1 Mayıs İşçi Bayramı etkinliklerine giderken meydana gelen kazada yaralanan işçileri hastanede ziyaret etti.

01 Mayıs 2019 Çarşamba 12:12
Hak-İş ve Memur-Sen genel başkanlarından kazada yaralanan işçilere ziyaret

Hak-İş Genel Başkanı Mahmut Arslan, Memur-Sen Genel Başkanı Ali Yalçın ve Şanlıurfa Büyükşehir Belediye Başkanı Zeynel Abidin Beyazgül, 1 Mayıs İşçi Bayramı etkinliklerine giderken meydana gelen kazada yaralanan işçileri hastanede ziyaret etti.


Şanlıurfa’da 5 kişinin öldüğü, 14 kişinin de yaralandığı trafik kazasının ardından Hak-İş Genel Başkanı Mahmut Arslan, Memur-Sen Genel Başkanı Ali Yalçın ve Şanlıurfa Büyükşehir Belediye Başkanı Zeynel Abidin Beyazgül, yaralanan işçilerin bulunduğu Mehmet Akif İnan Eğitim ve Araştırma Hastanesine gelerek, yaralıların durumları hakkında bilgi aldı. Yaralıları ziyaret eden Hak-İş Genel Başkanı Arslan, “1 Mayıs Birlik Mücadele ve Dayanışma Günü’nü Şanlıurfa’da ortak kutlama kararı almıştık. Bugün de Türkiye’nin pek çok bölgesinden on binlerce arkadaşımız Şanlıurfa’nın en büyük meydanında, 18 Mart Meydanı’nda 1 Mayıs kutlamaları için toplandılar. Ne yazık ki sabah saatlerinde Kahramanmaraş’tan Hak-İş’e bağlı Öz Büro İş Sendikamızın otobüslerinden bir tanesi, içerisinde 30 kişinin bulunduğu küçük bir otobüs Birecik yakınlarında trafik kazası geçirdi. Şu ana kadar bize verilen resmi rakamlara göre 5 arkadaşımızı kaybettik, 1 arkadaşımız da yaralı. Bunların içerisinde durumu ağır olanlar var. Bunlarla ilgili de Şanlıurfa’nın değişik hastanelerinde arkadaşlarımız tedavi altına alındılar. Sendikamızın Genel Başkanı Baki Gülbaba olay yerinde, diğer arkadaşlarımızda birlikte Hak-İş Yönetim Kurulu olarak Şanlıurfa’da bir kriz masası oluşturduk. Bu kriz masası çerçevesinde bundan sonraki süreci açıklamalarına göre sürdüreceğiz. Hepimizin başı sağolsun, işçi hareketinin başı sağolsun, Memur-Sen’in başı sağolsun. Arkadaşlarımızın amacı sadece 1 Mayıs Birlik Mücadele ve Dayanışma Günü’nde bizimle birlikte olmak, sorunlarının çözümü için alanlarda beraber dayanışma göstermekti. Ama ne yazık ki onların bir bölümünü kaybettik. Allah rahmet eylesin. Acımız büyük Hak-İş şehitlerini bir kez daha rahmetle anıyorum. yaralılarımıza acil şifalar diliyorum” dedi.


Memur-Sen Genel Başkanı Yalçın ise, "1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günümüz, şölenimiz mateme dönüşmüş durumdadır. Sabah alana intikal etmek üzere gelen arkadaşlarımız yolda kaza geçirmiş, kazada hayatını kaybeden 5 arkadaşımız var. Yaralılarımızın hastanede tedavileri sürüyor. Dua ediyoruz. Türkiye’deki 1 Mayıs meydanlarından dünyadaki bütün meydanlarına Şanlıurfa’dan, peygamberler şehrinden, direniş şehrinden, insanlığın en köklü, kadim medeniyetin en eski şehrinden ifade etmek istedik. Bugün bu vesileyle bütün illerden arkadaşlarımız buraya intikal ettiler. Fakat şölenimiz başladıktan kısa süre sonra meydana gelen üzücü kaza nedeniyle programı yarıda kestik. Ölenlere Allah’tan rahmet, yaralılara acil şifalar diliyorum” ifadelerini kullandı.

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Haber Tarihi: 01 Mayıs 2019 Çarşamba 12:12
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