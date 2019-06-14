Hak - İş Onursal Başkanı Salim Uslu’dan Kılıçdaroğlu eleştirisi

Hak-İş Konfederasyonu tarafından işten çıkarılan belediye çalışanları için başlatılan Emek ve Adalet Yürüyüşü yoğun katılımla devam ediyor. Yürüyüşe destek verenHakİş Onursal Başkanı Salim Uslu, ”KemalKılıçdaroğlu’nungruptoplantısı konuşmasını hatırlıyorum . Biraz sendikalar işçi haklarına sahipçıksınlar dedi. Emek ve adalet yürüyüşü yapıyoruz şimdi. İnşallah sahip çıkarlar" dedi.

Hak-İş Konfederasyonun CHP’li iBolu Belediyesi’nin işten çıkardığı Hizmet İş Sendikası üyeleri için başlattığı Emek ve Adalet yürüyüşüne4’üncü gündeTürkiye’nin dört bir yanındangelen üyelerin desteği ile devam ediyor. Olumsuz hava şartlarına rağmen yoğun bir katılımla devam edenyürüyüş yüzlerce işçinin kararlılığı ile devam ediyor.

Belediyelerden çıkarılanHak-İş Konfederasyonu’na bağlı Hizmet - İş Sendikası üyelerinin yürüyüşü dördüncü gününde Bolu Gerede’ye ulaştı. Her gün yaklaşık 20 kilometre yol yürüyen sendika üyeleri, sloganlar eşliğindeyürüyüşünü sürdürüyor.

Korteje Hak- İşOnursal Başkanı Salim Uslu, Hizmet - İş Genel Başkan Yardımcısı Halil Özdemir, Hak İş Konfederasyonu Genel Başkan YardımcısıSettar Aslan da eşlik etti.Dördüncü gününde yaklaşık 70kilometre mesafe kat eden işçiler,Aktaş Köyü’nde günlük yürüyüşlerini sonlandırdı.İşçiler, 8 kilometrelik etabınsonunda Ankara sınırına girmiş olacak.

"Biz sendikalar olarak üzerimize düşeni yerine getiriyoruz"

CHP lideri Kılıçdaroğlu’nunverdiği sözleri tutmasını beklediklerini ifade eden Salim Uslu, "CHP bunu hep yapıyor. En son KemalKılıçdaroğlu’nungruptoplantısı konuşmasını hatırlıyorum . Biraz sendikalar işçi haklarına sahipçıksınlar dedi. Emek ve adalet yürüyüşü yapıyoruz şimdi. İnşallah sahip çıkarlar. Biz sendikalar olarak üzerimize düşeni yerine getiriyoruz. Üzerine düşeni yerine getirmeyenSendika deyince aklına DİSK ve KESK gelen CHP’dir CHP ekmek davası için yürüyen insanlara ideolojiyi kutsamış olarakbize cevap vermeye çalışıyor. Bize cevap vermek yerine arkadaşlarımızın bir çoğu emeklilik haklarını elde edememişlerdir. Ekmekleri için yola düştüler. Bunu duysunlar istiyorum. Yürüyüşe Türkiye’nin dört bir yanından destek var. 22 sinde CHP önünde son bulacak. Temas kurulacak onurlu ve gururlu bir şekilde yürüyüşümüze devam edeceğiz" dedi.

"Biz onun koltuğunu istemiyoruz ki işimizi istiyoruz"

İşten çıkarıldığı için büyük mağduriyet yaşadığını söyleyen Gülten Mete, "Süpürgede çalışıyorduk işimizin başındaydık. 11 de telefon geldi. İşten çıkarıldık diye. Belediye önüne geldik. Herkes bağırıp çağırıyor. Biz onun koltuğunu istemiyoruz ki işimizi istiyoruz. Yağmurda çamurda yürüyoruz. Ankara’ya kadar yürüyeceğim. Yaklaşık 70 kilometre yürüdüm. Bize işimizi geri versin işimizi severek yapıyorduk. 97 kişi daha çıkarıldı. İşsisiz mağduruz. Kredimiz var. Borcumuz çok fazla" diye konuştu.

Emine Gülsen Bilen,” İşimize geldik o gün öğleye kadar çalıştık. Telefon geldi, işten atıldığımız söylendi. Mahalleleri süpürüyorduk. Bize yanımıza geldi seçimden önce kimseyi çıkarmayacağım dedi. Resim bile çektirdi bizimle. Neymiş belediye bütçesi yetmiyormuş. Ücretsiz çalışmayı bile teklif ettik. Evliyim ama kendi geçimimi kendim sağlıyordum. Sonuna kadar yürüyeceğiz. İşimize geri dönmek istiyoruz.” Dedi.

"Biz bu mücadeleyi bırakmayacağız"

BoluBelediyesi’nde temizlik görevlisi olarakçalıştığı sırada işten çıkarıldığını söyleyen Murat Diçmen,"Belediye başkanı daha önce bize kimseyi işten çıkarmayacağını söyledi. Belediye Başkanı bizi toplantıya çağırdı. Ödenek yok dedi. 35 kişi temizlik işçisi işten çıkarıldık. Biz eylem için çadır kurduk. Bayramdan sonra çadırı kaldırın işe alacağız dedi. Kendisi toplantı bitince işe alacağını vaat etti. En son sorduğum şu oldu. Bizi el altından mı alacaksınız 3 CHP ‘li bir tane bizden mi alacaksınız dedim. Evet dedi. Kılıçdaroğlu, hiçbir belediye işçi çıkarmayacak açıklaması yaptı. Kendisi de Adalet yürüyüşü yaptı. Bizde ekmeğimiz aşımız için sonuna kadar direneceğiz. Biz bu mücadeleyi bırakmayacağız" ifadelerini kullandı.

İsmail Özmen ise, "Bolu belediyesi önünde 49 gün oturma eylemi yaptık. CHP genel Merkezine basın aracılığı ile ulaşmaya çalıştık. CHP Genel başkanının bu konuya sağır durmasına ilgilenmemesine hayretle bakıyorum. Bize bir haber gönderebilir. Belediye Başkanını uyarabilir. Kendisi söz vermişti Bu sözünün arkasında durmasını istiyoruz” diye konuştu.