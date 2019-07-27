HAK İŞ Mardin şubesi işçilerle eyleme hazırlanıyor

HAK-İŞ Mardin Şube Başkanı Eşref Cihan, HDP’li Büyükşehir ve ilçe belediyelerden haksız yere işten çıkarılan 313 işçi için eylemlere başlayacaklarını açıkladı.

31 Mart seçimlerine kadar 3 yıldır İçişleri Bakanlığı tarafından görevlendirme ile yönetilen Mardin Büyükşehir Belediyesi, Kızıltepe Belediyesi, Derik Belediyesi ve Nusaybin Belediyesinin seçimlerde HDP’li belediye başkanlarının yönetime geçmesi ile başlayan işçi çıkarmalarına HAK İŞ’ten tepki geldi. HAK İŞ Mardin Şube Başkanı Eşref Cihan ve işten çıkarılan işçiler HDP belediyelerinin haksız işten çıkarmalarına tepki göstermeye hazırlanıyor. HAK İŞ Mardin Şube Başkanı Eşref Cihan, eylem planı hazırladıklarını ifade ederek hukuki sürecin yanında HDP’li belediyelerin ve şehrin çeşitli yerlerinde eylem yapacaklarını açıkladı.

313 kişinin haksız yere ve bir çok kişinin 29 kodu ile işten çıkarıldığını hatırlatan Cihan, işten çıkarılan işçiler ile bir araya gelerek eylem planı yaptıklarını söyledi. Cihan, işçilerle birlikte HAK İŞ Mardin şubesinde yaptığı açıklamada “Mardin Büyük Şehir Belediyesinde işçi kıyımı devam ediyor. Bugüne kadar 313 kişi işten çıkarıldı. İşten çıkartmalarla ilgili yasal süreç başlamış durumdadır. Önümüzdeki günlerde mahkemeleri görülecektir. Bizler bir eylem planı hazırladık, sesimizi duyuruncaya kadar bu eylem planı devam edecektir. İnşallah en kısa sürede belediye yönetimi bu mağduriyetleri giderir, hem biz hem de onlar rahatlamış olur. İşten çıkarılan dul yetim şehit yakını arkadaşlarımızın ideolojik yaklaşımla işten çıkarılmalarına karşı hakkını savunacağız. Sendika olarak Büyükşehir Belediye Başkanı ile görüşmem oldu. Bizler basında yer alınca bize davet geldi. Biz iki kez özel kalemden talep ettik cevap verilmedi. Ulusal basına yansıması ile kendisi aradı gittik görüştük haksız işten çıkarmalar olmayacağını ve mobing olmayacağını beyan etti. Biz hukuki olarak devam yasal sürece devam edeceğiz. Bugün burada bir istişare toplantısı düzenledik, bundan sonra 15 Temmuz Demokrasi Meydanında eylem yapacağız, belediye önünde oturma eylemi gerçekleştireceğiz. Belediye önünde ekmek bırakma gibi eylemler yapacağız. İşten çıkartılan insanlar, bizim insanlarımızdır. Bu insanların tek derdi ekmekleridir. Bizler bu mağduriyetin giderilmesi talep ediyoruz” dedi.

20 yıl önce eşini kaybeden ve belediyede çalışan Seval Begdaş 2 yılı aşkındır büyükşehir belediyesinde görev yaptığını ifade ederek “Biz siyasi görüşümüz ne olursa olsun işimizde ekmeğimizdeydik. Görevimizi hakkı ile yerine getirdim. Parti siyasi görüş ayırt etmeden görevimi yerine getirdim. HDP’li belediye göreve geldikten sonra bir buçuk ay sonra işten çıkışımız verildi. Hiçbir somut delil elimize sunulmadan suç unsuru bulunmadan bir kağıt parçası ile işimize son verildi. Türkiye’nin hiçbir yerinde görülmeyen bir zulum, işçi kıyımı, soykırım yaşandı büyükşehir belediyesinde. Benim neden işime son verildi” diye konuştu.

“Kayyumla çalıştığım için ekmeğime, işime son verdiler”

İşten çıkartılan Zekiye Karademir ise 5 yıldır belediyede çalıştığını ve şu an HDP mağduru olduğunu söyledi. Hiçbir gerekçe gösterilmeden işlerine son verildiğini kaydeden Karademir, “Ben belediyede 5 yıldır çalışıyordum. Bende bir yetim annesiyim ve HDP mağduruyum. Hiçbir suçum olmadan işten çıkarıldım. Ben hiçbir zaman HDP’li olmadım olmayacağım. Bunu HDP’nin yanına bırakmayacağım. Ekmeğimizin peşindeyiz bunu HDP’nin yanına bırakmayacağız. Ekmeğimiz ile oynandı” şeklinde konuştu.