HAK-İŞ Konfederasyonu Genel Başkanı Mahmut Arslan, 70 bin işçiyi ilgilendiren kamu toplu iş sözleşmelerine ilişkin taleplerini iletmek üzere Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk’la görüşüyor. HAK-İŞ Konfederasyonu Genel Başkanı Mahmut Arslan, 70 bin işçiyi ilgilendiren kamu toplu iş sözleşmelerine ilişkin taleplerini iletmek üzere Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk’la görüşüyor.

HAK-İŞ Konfederasyonu Genel Başkanı Mahmut Arslan, 70 bin işçiyi ilgilendiren kamu toplu iş sözleşmelerine ilişkin taleplerini iletmek üzere Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk’la görüşüyor.

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