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Hak-İş Konfederasyonu Başkanlar kurulu sonuç bildirisi açıklandı

HAK-İŞ Başkanlar Kurulu, 13.

04 Temmuz 2019 Perşembe 13:39
Hak-İş Konfederasyonu Başkanlar kurulu sonuç bildirisi açıklandı

HAK-İŞ Başkanlar Kurulu, 13. Olağan Genel Kurulunda alınan karar da sendika değiştirme baskılarına dikkat çekilerekCHP ve HDP’li Belediyeler tarafından HAK-İŞ üyelerine uygulanan baskılar nedeniyle işten atılan veya sendika değiştirme baskısına maruz kalan emekçilerin hakkını sonuna kadar koruyacakları deklare edildi.



HAK-İŞ’in 2 Temmuz da gerçekleştirilen 13. olağan başkanlar kurulundan sonuç bildirisi kamuoyuyla paylaşıldı. Sonuç bildirgesinde şu ifadeler yer aldı:


HAK-İŞ, halkımız tarafından seçilen tüm Belediye Başkanlarına içtenlikle başarılar diler. Ancak parti değişikliğinin, sendika değiştirme baskısına dönüştürüldüğüne dikkat çeker. HAK-İŞ Başkanlar Kurulu, CHP ve HDP’li Belediyeler tarafından HAK-İŞ üyelerine uygulanan baskılar nedeniyle işten atılan veya sendika değiştirme baskısına maruz kalan emekçilerin hakkını sonuna kadar koruyacaklarını bir kez daha deklare eder. HAK-İŞ, bu çerçevede, Bolu Belediyesi ve diğer CHP ve HDP’li Belediyeler tarafından işten atılan işçilerin hakkını alabilmek amacıyla Bolu’dan Ankara’ya yapılan ‘Emek ve Adalet Yürüyüşü’nü sağduyulu ve güçlü sendikal mücadelenin bir göstergesi olarak görür. HAK-İŞ Başkanlar Kurulu, mücadelesine, işten atılan bütün üyeleri, iade edilinceye kadar devam edeceğini vurgular.



Kadroya Geçen Taşeron İşçiler için Hükumete Teşekkür Ederiz


HAK-İŞ Başkanlar Kurulu olarak, taşeron işçilerinin kadroya geçirilmesinin başarılmasını sendikal mücadelemizin bir nişanı olarak görüyor ve bu büyük başarının onurunu yaşıyoruz. HAK-İŞ Başkanlar Kurulu olarak, taşeron işçilerimizin kadroya geçirilmesinde Cumhurbaşkanımıza ve hükumetimize içten teşekkürlerimizi yinelemek istiyoruz ifadeleri yer aldı.

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Haber Tarihi: 04 Temmuz 2019 Perşembe 13:39
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