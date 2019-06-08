HAK-İŞ, HDP ve CHP belediyeleri tarafından işten çıkarılan işçiler için yürüyecek

HAK-İŞ Sendikası son aylarda işten çıkarılan işçilerin sesine ses vermek, işten çıkarmaları protesto etmek üzere Bolu’dan Ankara’ya ’Emek ve Adalet Yürüyüşü’ düzenleyecek. Bolu’dan başlayacak olan yürüyüşün Ankara’da CHP Genel Merkezinin önüne sonlanacağı belirtildi.

HAK-İŞ Mardin İl Başkanı Eşref Cihan, Mardin’in de aralarında bulunduğu binlerce işçinin işten çıkarılmalarını protesto etmek üzere HAK-İŞ Konfederasyonu Genel Başkanı Mahmut Arslan’ın da katılımıyla 196 kilometrelik bir protesto yürüyüşü düzenleyeceklerini duyurdu. 11 Haziran Salı günü işten çıkarmaların başladığı Bolu Belediyesi’nin önünden başlatacakları ’Emek ve Adalet Yürüyüşü’nü, Ankara’da CHP Genel Başkanlığı binasının önünde sonlandıracaklarını söyleyen Cihan, düzenlenecek yürüyüşte CHP ve HDP’li belediyelerde yaşanan işten çıkarmaları protesto ederek, emeğin yanında, adaleti de isteyeceklerini belirtti. Bolu’dan başlayacak olan yürüyüşe binlerce kişinin katılacağını kaydeden HAK-İŞ Mardin İl Başkanı Eşref Cihan, sendikal tercihlerinden dolayı işten çıkarılan emekçilerin işten çıkarılmalarına karşı olan tepkileri düzenleyecekleri yürüyüşle sürdüreceklerini dile getirdi Cihan, "31 Mart seçimlerinden sonra el değiştiren ve aralarında Mardin Büyükşehir Belediyesi ile Derik Belediyesi’nin de bulunduğu Bolu, İzmir-Menderes, Samsun-Atakum, Çanakkale-Bayramiç, Antalya Büyükşehir, İzmit Belediyesi, Şırnak-Cizre, Diyarbakır-Lice-Yenişehir-Sur, Muş-Varto belediyelerden sendikamıza üye olup, işten çıkarılan binlerce işçi kardeşimiz var. Ne insani, ne de hukuki hiçbir dayanağı bulunmayan bu işten çıkarmalarla ilgili farklı platformlarda tepkilerimizi sık sık dile getirdik, getiriyoruz. Adil, hukuki ve demokratik olmayan bu haksız, kural tanımaz tutum karşısında sesimizi gür bir sesle bir kez daha Bolu-Ankara yürüyüşümüzle tepkimizi bir kez dile getirecek ve adı geçen belediyelere karşı demokratik, sendikal haklarımızı hatırlatmış olacağız. Emek ve adaleti ağızlarından düşürmeyen sözüm ona sözde emek savunucularına karşı 11 Haziran’da Bolu Belediyesi’nin önünde başlayarak, 196 kilometrelik yolu 11 günde tamamlamayı planlayarak 22 Haziran günü CHP Genel Başkanlığının önünde sonlandıracağız. Bu yürüyüşle; sendikal tercihlerinden dolayı emekçileri kapı önüne koyan, keyfi işten çıkarmalarla emekçileri işiyle, aşıyla ve ekmeğiyle sınayanların maskelerini bir kez daha düşürmüş olacak, ’Emek ve Adalet’ talebimizi haykırmış olacağız" dedi.