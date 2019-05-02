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HAK-İŞ Genel Sekreteri Yıldız yaralıları ziyaret etti

HAK-İŞ Kriz Komitesi Başkanı ve Genel Sekreteri Dr.

02 Mayıs 2019 Perşembe 17:18
HAK-İŞ Genel Sekreteri Yıldız yaralıları ziyaret etti

HAK-İŞ Kriz Komitesi Başkanı ve Genel Sekreteri Dr. Osman Yıldız ile beraberindeki heyet, Şanlıurfa’da dün yaşanan feci kazada yaralanan işçileri hastanede ziyaret edip, sağlık durumlarıyla ilgili bilgi aldı.


Şanlıurfa’da dün yaşanan feci kaza sonrası oluşturulan kriz masası yetkilileri, kentteki hastanelerde bulunan yaralıları ziyaret edip, sağlık durumlarıyla ilgili doktorlardan bilgi aldı. HAK-İŞ Kriz Komitesi Başkanı ve Genel Sekreteri Dr. Osman Yıldız ile beraberindeki heyet, Şanlıurfa Mehmet Akif İnan Eğitim ve Araştırma Hastanesinde tedavi edilen işçileri ziyaret etti. Yıldız, Şanlıurfa’da şu an 7 işçinin tedavilerinin sürdüğünü, 3 yaralının da sağlık durumunun ciddiyetini koruduğunu belirtti.



3 yaralının durumu ciddiyetini koruyor


HAK-İŞ Genel Sekreteri Osman Yıldız, “Biz yaşanan kazayla ilgili oluşturulan kriz masası olarak görev yapıyoruz. Komite olarak hazırlıkları ve koordinasyonları sürdürüyoruz. Burada 13 yaralı arkadaşımız vardı. 7 yaralı arkadaşımız şu an burada bulunuyor. 6 yaralı arkadaşımız Şanlıurfa’dan ayrılıp 4 tanesi Elbistan Devlet Hastanesine sevk edildi. 2 yaralı arkadaşımızda tahliye edildi. Şimdi komite olarak hastalarımızı hastanede ziyaret ediyoruz. Mehmet Akif İnan Eğitim ve Araştırma Hastanesinde 4 yaralımız bulunmaktadır. Yaralılarımızın sağlık durumlarıyla ilgili bilgiler aldık. Buradaki yaralılarımızdan 3’ü yoğun bakımda, bir yaralımız da normal olarak tedavisi yapılıyor. Yaralılarımıza Allah’tan acil şifalar diliyorum. Yakın zamanda tekrar eski sağlıklarına kavuşurlar inşallah. Doktorlar yaşanan süreci yakından takip ediyorlar. Buradaki hasta yakınlarının talebi, Şanlıurfa’da akrabalık ilişkisi olan 2 hastamız var. 2 hastamız da Harran Üniversitesi Araştırma ve Uygulama Hastanesindedir. Hastalarımızın buraya naklini konuştuk. Hasta yakınları açısından büyük bir kolaylık olacaktır. Yoğun bakımda olan hastalarımız yoğun bakımdan çıkınca tedavi süreçlerinin nasıl olacağına ilişkin de sağlıklı bilgiler alacağız” diye konuştu.

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Haber Tarihi: 02 Mayıs 2019 Perşembe 17:18
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