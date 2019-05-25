Hak-İş Genel Başkanı Mahmut Arslan, CHP’li ve HDP’li belediyelerde işten çıkarılan işçilerin hakları için Bolu’dan Ankara’ya yürüyüş planladıklarını söyledi.

Hak-İş Genel Başkanı Mahmut Arslan, Bolu Belediyesi’nden işten çıkarılan ve belediye önüne kurdukları çadırda 31 gündür eylem yapan işçileri ziyaret etti. Arslan, işçilerin demokratik bir eylem yaptıklarını belirterek, “Buradaki işten çıkarılan arkadaşlarımız bugün 31’inci gündür eylemlerine devam ediyor. Bu eylemlerimiz demokratik bir eylem. Herhangi bir taşkınlık yapmadan sadece işten çıkarılmamıza tepki olarak eylemlerimiz devam ediyor. Sayın Başkan ile arkadaşlarımız defalarca görüştüler. Kendilerinden talebimiz, seçim öncesindeki vaatlerinin arkasında durmalarıdır. Noterden taahhütlerinin arkasında durmalarıdır. Emekçilerin, işçilerin ekmeğiyle, aşıyla oynamadan Bolu’ya hizmet etmesidir” dedi.

“Kılıçdaoğlu’nun söylediklerinin arkasında durmasını istiyoruz”

Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun seçim döneminde verdiği sözleri tutmasını istediklerini ifade eden Arslan, “Sayın Kemal Kılıçdaroğlu 5 Mart 2019’da Mersin Büyükşehir Belediye Başkan Adayı projelerini açıklarken, “Sakın ha, AK Partili Belediye Başkanı döneminde işe girdi diye hiçbir işçinin işiyle aşıyla uğraşmayacaksınız. Onlar hangi partinin mensubu olursa olsun onlarla çalışacaksınız” diye talimat vermişti. Ben buradan Kılıçdaroğlu’na soruyorum. O söylediklerinizin arkasında mısınız yoksa o bir seçim propagandası mıydı? Eğer o sözünüzün arkasındaysanız Bolu belediyesi’nde 97 arkadaşımızın sırf AK Parti döneminde işe girdiği için işten çıkarılmasına niye sessiz kalıyorsunuz? Niye bu arkadaşlarımız 31 gündür aşsız işsiz evlerine ekmek götüremeyecek noktada mağdur edildi? Siz niçin bunları duymuyorsunuz? Duyuyorsunuz niçin cevap vermiyorsunuz? Sayın Kılıçdaroğlu’nun söylediklerinin arkasında durmasını, gereğini yapmasını istiyoruz. Sadece burada değil Çanakkale’nin Bayramiç Belediyesi’nde de 57 arkadaşımız işten çıkartıldı. Hemen akabinde 25 tane işçi işe alındı. Buna ne diyeceksin Kılıçdaroğlu? Şu anda yaklaşık 64 tane belediyede sendikamıza yönelik büyük bir operasyon yapılıyor. Bir taraftan arkadaşlarımız işten çıkarılma tehdidiyle sendikamızdan istifaya zorlanıyor, bir taraftan da işçiler işleriyle aşlarıyla karşı karşıya kalıyor. Onun için işten çıkartılan arkadaşlarımızın işe dönmesi noktasında kararlılığımızı devam ettireceğiz” şeklinde konuştu.

“Şehit çocuğunun bile işte çalışmasına tahammülleri kalmadı”

Arslan, HDP’nin sözcüsü Sezai Temelli’yi ve HDP’li belediyeleri de eleştirerek, “HDP’nin sözcüsü temelli midir temelsiz midir seçim öncesinde şu ifadeyi kullanıyor; biz mücadelemizi radikal demokrasi etrafında ördük. Radikal demokrasi de farklılıklarımızla birlikte demokrasi etrafında yan yana durmaktır. Ey Temelli sen acaba yan yana durdukların gerçekten sadece emeklerinden alın terinden başka sermayesi olmayan, sadece emeği için mücadele eden işçlerle mi yan yana durmak yoksa teröristlerle mi yan yana duruyorsunuz? Anladığımız kadarıyla onların yan yana durdukları teröristler ve terör örgütlerinin yandaşları. Başta Mardin olmak üzere pek çok belediyede ne yazık ki üyelerimiz yine baskıyla istifa ettiriliyor. Bazıları da işten çıkartılıyor. O kadar gemi azıya aldırdılar ki bunlar şehit çocuğunun bile işte çalışmasına tahammülleri kalmadı” dedi.

Ankara’ya yürüyecekler

Mahmut Arslan, konuşmasının sonunda Ankara’ya CHP Genel Merkezi’ne yürüyüş planladıklarını kaydederek, “Bu arkadaşlarımız işe döndüğü gün burada ki çadırı törenle kaldırırız. Ama bu yapılmazsa sayın Kılıçdaroğlu’nun herzaman yaptığı gibi, kamuoyuna verdiği güzel mesajlardan birisi de Ankara’dan İstanbul’a adalet yürüyüşüydü. Adalet istiyoruz diye günlerce devam etmişti. Biz de Bolu Belediyesi’nde adalet istemek, arkadaşlarımızın haklarının verilmesini ve bu haklarıyla beraber işe dönmelerini sağlamak amacıyla bu süreci Bolu’dan Ankara’ya kadar yürüyerek Cumhuriyet Halk Partisi’nin önünde bu yürüyüşü tamamlamak üzere plan yapıyoruz” ifadelerini kullandı.