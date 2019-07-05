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HAK-İŞ Genel Başkanı Arslan: “Taban ücret belirlendikten sonra birinci 6 ay ücretlerimize yüzde 15 zam yapılmasını istiyoruz”

HAK-İŞ Genel Başkanı Mahmut Arslan, “Taban ücret belirlendikten sonra birinci 6 ay ücretlerimize yüzde 15 zam yapılmasını, ikinci 6 ay, üçüncü 6 ay ve dördüncü 6 ayda ise bu ücretlere enflasyon artı beş puanlık bir artış yapılmasını arzu ediyoruz” dedi.

05 Temmuz 2019 Cuma 17:24
HAK-İŞ Genel Başkanı Arslan: “Taban ücret belirlendikten sonra birinci 6 ay ücretlerimize yüzde 15 zam yapılmasını istiyoruz”

HAK-İŞ Genel Başkanı Mahmut Arslan, “Taban ücret belirlendikten sonra birinci 6 ay ücretlerimize yüzde 15 zam yapılmasını, ikinci 6 ay, üçüncü 6 ay ve dördüncü 6 ayda ise bu ücretlere enflasyon artı beş puanlık bir artış yapılmasını arzu ediyoruz” dedi.


HAK-İŞ Genel Başkanı Mahmut Arslan, HAK-İŞ’e bağlı 70 bin işçiyi ilgilendiren kamu toplu iş sözleşmelerine ilişkin taleplerini iletmek üzere Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk ile görüştü. Arslan, görüşmenin ardından basın mensuplarına açıklamalarda bulundu. Yaklaşık 1 milyon işçinin yaşadığı sorunları Bakan Selçuk’a ilettiğini vurgulayan Arslan, "HAK-İŞ Konfederasyonumuz, yönetim kurulumuz ve 2019 yılı kamu toplu iş sözleşmesi çerçeve protokolü kurul üyelerimizle beraber bakanımızı ziyaret ettik. Bakanımıza kurulumuzun hazırladığı 2019 yılı kamu iş sözleşmesi çerçeve protokolü hususundaki tekliflerimizi sunduk. Ayrıca çalışma hayatının temel sorunlarıyla ilgili toplu iş sözleşmesini doğrudan veya dolaylı olarak ilgilendiren konuları ifade ettik. Kamu iş yerlerinden kaynaklı, üyelerimizin yaşadığı sorunları ifade ettik. 696 sayılı kararnameyle kadro alan yaklaşık 1 milyona yakın arkadaşımızın yaşadığı sorunları ifade ettik ve onlar için kamu iş sözleşmesi çerçeve protokolüne dahil edilmesini istediğimiz hususları arz ettik. Bakanımız büyük bir dikkat ve nezaketle bizleri dinledi. Daha sonra arkadaşlarımızın kendi sendikaları ve iş yerleriyle ilgili sorunlarını dinlediler. Son derece verimli ve karşılıklı sevgi, saygı içerisinde verimli bir toplantıyı sonuçlandırmış olduk” ifadelerini kullandı.



“Maliye Bakanlığından bir vize kararı çıkmadı”


2019 yılı kamu iş sözleşmesi çerçeve protokolü kapsamında Bakan Selçuk’a sundukları talepleri dile getiren Arslan, “Başta Orman Genel Müdürlüğünde çalışan yangın işçileri olmak üzere Çaykur Genel Müdürlüğünde geçici olarak çalışan arkadaşlarımızın geçen yıl olduğu gibi bu yıl da vizelerinin verilip 9 ay 29 gün çalışmalarını Çaykur’da da en az 6 aylık süreyle çalıştırılmaları hususundaki kararnamede yer alan hem de tarafımızca imzalanan protokolde desteklenen hususun yerine getirilmesini istiyoruz. Şu ana kadar Maliye Bakanlığından bir vize kararı çıkmadı. Dolayısıyla bu işlerde çalışan arkadaşlarımız beklenti içerisinde. Orman Genel Müdürlüğünde yangınla mücadele ediyoruz. Bu hem ülkemiz ormanları için hem de ülkemizin güvenliği ve çalışanlarımızın geleceği konusunda son derece önemli. Çaykur’da arkadaşlarımız devam ediyor ama orada da sürelerin dikkate alınarak vizelerin verilmesini istiyoruz. Yaklaşık 1 milyona yakın arkadaşımızın kadro aldığı 696 sayılı kararnameyle belirlenen üyelerimizin, çalışanların ve kadro alamayan arkadaşlarımızın 2018 yılı ücret zamları ne yazık ki Yüksek Hakem Kurulu tarafından belirlenen yüzde 4, yüzde 4şeklinde kalmıştır. HAK-İŞ olarak bu konuda yaptığımız pek çok görüşmeye rağmen bu arkadaşlarımızın enflasyon farkları ödenmemiştir. Biz kamu toplu iş sözleşmesi çerçeve protokolünde bu arkadaşlarımız için de 2020 Ekim’ini beklemeden bu yılki kamu sözleşmeleri içerisine bu arkadaşlarımız da dahil edilerek kamuda yapılacak toplu iş sözleşmesiyle elde edilecek bu haklardan yararlanmalarını talep ediyoruz” şeklinde konuştu.



“Umarım grev kararı alınmadan toplu sözleşmeleri hep birlikte sonuçlandırmış oluruz”


Kamuda yapılacak toplu iş sözleşmeleri kapsamına alınmayan işçilerin dilekçelerinden bahseden Arslan, konunun bir an evvel olumlu yönde çözülmesini beklediğini söyledi. Arslan, “Gerçekten ortada ciddi bir mağduriyet var. Yaklaşık 400 bin dilekçe var bu konuyla ilgili. Biz bakanımıza durumu arz ettik. Mekan uygun olmadığı için dilekçeleri getiremedik. Özellikle enflasyon farkı talebini oluşturan dilekçelerinin sadece görselini gösterdik. HAK-İŞ’in odası büyük bir odası dilekçelerle dolu, bakanlıkta uygun bir yer bulunur bulunmaz bu dilekçeleri bakanlığa teslim edeceğiz. Kamuda 4 bin 250 TL brütün altında ücret alan arkadaşlarımızın ücretlerinin öncelikli olarak 4 bin 250 TL brüte çekilmesini istedik. Daha sonra bu arkadaşlarımızın ücretlerine günlük 12 TL, aylık 360 TL iyileştirme yapılmasını istedik. Bu iyileştirmeler ve taban ücret belirlendikten sonra birinci 6 ay ücretlerimize yüzde 15 zam yapılmasını, ikinci 6 ay, üçüncü 6 ay ve dördüncü 6 ayda ise bu ücretlere enflasyon artı beş puanlık bir artış yapılmasını arzu ediyoruz. Sosyal yardımlarda da bir kısım iyileştirmeler yaptık. Ek ödemeler daha önce bir defa yapılıyordu bu defa bizim talebimiz; Mayıs ve Eylül aylarında bin 250’şer TL’lik bir ek ödeme yapılmasını istedik. Sosyal yardımlarda birinci yıl 575 TL, ikinci yıl 650 TL talebimiz oldu. Yemek yardımında yine brüt çalışılan günler için birinci yıl 20 TL, ikinci yıl 22 TL aile ve çocuk yardımı kapsamında ödenen yardımı ancak eşleri de çalışıyorsa eşlere de verilmesini ve birde giyim yardımı konusunda 500 lira ödenmesini talep ediyoruz. Bunun dışında var olan maddelerin ücret zammı oranında arttırılması, olmayanlarla ilgili de bu konuların esas alınarak dahil edilmesidir. Toplu iş sözleşmesi görüşmelerinde bazı sendikalarımız son aşamaya geldiler. Bazılar uyuşmazlık aşamasında umut ediyoruz bakanımızla yaptığımız görüşmelerin sonucunda kısa zamanda toplu iş görüşmelerinin sonuçlandırılıp, Türkiye’de toplu iş sözleşmelerinin masada uzlaşmayla sonuçlandırılmasını talep ettik, bakanımız da bizimle aynı fikirde olduğunu dile getirdi. Umarım grev, grev kararı alınmadan ve grev uygulaması yapılmadan toplu sözleşmeleri hep birlikte sonuçlandırmış oluruz” şeklinde konuştu.

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Haber Tarihi: 05 Temmuz 2019 Cuma 17:24
  1. https://www.yeniakit.com.tr/etiket/

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