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Hak-İş Genel Başkanı Arslan Nijerya'da

Hak-İş Genel Başkanı Mahmut Arslan:- "Türkiye ile Nijerya arasındaki sendikal iş birliğini artırmak istiyoruz"- "Nijerya, hem nüfus hem de ekonomik açıdan Afrika'nın en önemli ülkelerinden birisi. Nijerya'yı daha yakından tanımamız gerekiyor"

05 Şubat 2019 Salı 19:02
Hak-İş Genel Başkanı Arslan Nijerya'da

ABUJA (AA) - Nijerya Emek Kongresi'nin 12. Delegeler Konferansı'na katılan Hak-İş Genel Başkanı Mahmut Arslan, Türkiye ile Nijerya arasındaki sendikal iş birliğini arttırmak istediklerini söyledi.

Arslan, AA muhabirine yaptığı açıklamada, "Nijerya İşçi Konfederasyonu (NLC) ve Uluslararası Sendikalar Konfederasyonu (ITUC) Başkanı Ayuba Wabba'nın davetiyle bu kongreye katıldık. NLC, Afrika'nın en büyük örgütlenmeleri arasında yer alıyor. NLC'nin 4 milyona yakın üyesi var ve aynı zamanda ITUC üyesi." dedi.

Kongreye ilişkin bilgi veren Arslan, uluslararası sendikal dayanışma ve bu dayanışmanın kendilerine neler kazandıracağı konusunda çeşitli konuşmalar yapıldığını anlattı.

Nijerya-Türkiye ilişkilerini geliştirmek için sendikal iş birliğini arttırmayı hedeflediklerini vurgulayan Arslan, Hak-İş kongresine Nijeryalı sendika temsilcilerini davet edeceklerini belirtti.

- "Nijerya'yı daha yakından tanımamız gerekiyor"

Hak-İş Genel Başkanı Arslan, "Nijerya, hem nüfus hem de ekonomik açıdan Afrika'nın en önemli ülkelerinden birisi. Nijerya'yı daha yakından tanımamız gerekiyor. İkili iş birliği anlaşmamız var ama Türkiye'nin Nijerya ile ilişkilerini ekonomik, sosyal, siyasi ilişkilerini daha da geliştirmesini arzu ediyoruz." şeklinde konuştu.

Mahmut Arslan, Nijerya ziyareti kapsamında Türkiye'nin Abuja Büyükelçiliği ve Anadolu Ajansı ofisini de ziyaret ettiklerini kaydetti.

Kongreye Hak-İş ve Memur-Sen konfederasyonlarının temsilcileri ile Memur-Sen Genel Başkan Yardımcısı Hacı Bayram Tonbul da katıldı.

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Haber Tarihi: 05 Şubat 2019 Salı 19:02
  1. 12. Delegeler Konferansı
  2. Hak-İş Genel Başkanı Mahmut Arslan
  3. Nijerya

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