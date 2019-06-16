0553 313 94 23

Hak-İş Genel Başkanı Arslan: “CHP’li ve HDP’li belediyelerde yaklaşık 14 bin kişi istifa ettirildi”

Bolu Belediyesinde yaşanan işten çıkarmaları protesto etmek amacıyla düzenlenen ‘Emek ve Adalet Yürüyüşü’nün altıncı günü Kızılcıhamam Ülkücü Şehitlik anıtında tamamlandı.

16 Haziran 2019 Pazar 18:12
Hak-İş Genel Başkanı Arslan: “CHP’li ve HDP’li belediyelerde yaklaşık 14 bin kişi istifa ettirildi”

Bolu Belediyesinde yaşanan işten çıkarmaları protesto etmek amacıyla düzenlenen ‘Emek ve Adalet Yürüyüşü’nün altıncı günü Kızılcıhamam Ülkücü Şehitlik anıtında tamamlandı.


Hizmet-İş Sendikasınca Bolu Belediyesindeki işten çıkarmaları protesto etmek için düzenlenen yürüyüş kapsamında çok sayıda sendika üyesi Çamkoru mevkiinde toplandı. 20 kilometrelik yürüyüş sonunda Kızılcıhamam Ülkücü Şehitlik anıtında gün tamamlandı. Yürüyüşün sonunda açıklama yapan Hak-İş Genel Başkanı Mahmut Arslan, "Bugünkü 20 kilometrelik yürüyüşümüzün sonuna geldik. Azimle, kararlılıkla çıktığımız bu yolda başarılı bir şekilde devam ediyoruz. Vatandaşlarımız bizimle, gelirken bir teyzemizi ağlarken gördüm. Gerçekten bizi onurlandıran duygulandıran bir şeydi. Biz sadece haklarımız için, işimiz için yürüyoruz. Bizden bunları alanlara karşı yürüyoruz. Amacımız; ülkemizi, şehrimizi ve ilçemizi zora sokmak değil. Amacımız; alın terimizin emeğimizin çalınmasına itiraz etmektir. Buna karşı mücadele etmektir. Bunu yaparken de demokratik süreçleri kullanıyoruz. Tekrardan çağrı yapıyorum CHP’li yetkililere, gelin oturalım konuşalım müzakere edelim. Arkadaşlarımızı işe geri alın, bizde eylemimizi burada sonlandıralım. Sendika baskılara karşı direnmektir. Bu eyleme katılan işten atılan arkadaşlarımızın bir bölümü ne yazık ki kandırmış bir şekildeCHP’li belediyelere oy vermişlerdir. Ama oy veren insanları da cezalandırmaktan çekinmeyen bir zihniyetle karşı karşıyayız. Amacımız bir siyasi partiye karşı olmak değildir. Amacımız ekmeğimizi geri almaktadır” dedi.



“CHP’li ve HDP’li belediyelerde yaklaşık 14 bin kişi istifa ettirildi”


CHP’li ve HDP’li belediyelerde sendikalarına üye olan kişilerin zorla istifa ettirildiğini ifade eden Arslan, ”CHP’li ve HDP’li belediye başkanları seçilir seçilmez ilk işleri sendikalarımızın üyelerini baskı yapmak oldu. Sendika üyelerimize baskı ile sendikalardan istifa ettiremeyince sürgünlere başladılar. İş yerlerini değiştirdiler. Direnen arkadaşlarımızı işten attılar. Şuana kadar Hak-İş’e bağlı sendikalarımız dan CHP’li ve HDP’li belediyelerde yaklaşık 14 bin kişi istifa ettirildi. Açıkça bize karşı bir meydan okuma var. Biz makul bir şekilde davranıyoruz. Oyunlarına gelmeyeceğiz ve sağ duyulu davranacağız” şeklinde konuştu.


Açıklama sonrasında Ülkücü Şehitler Anıtında dua edildi.

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 16 Haziran 2019 Pazar 18:12
  1. https://www.yeniakit.com.tr/etiket/

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Kamyon cipe arkadan çarptı: 4 yaralı
    1. Kamyon cipe arkadan çarptı: 4 yaralı
    2. Hak-İş Genel Başkanı Arslan: “CHP’li..
    3. Kargaları itfaiye ekibi kurtardı
    4. İlkadım’da metruk binalara yer yok
    5. ÖSYM Başkanı Aygün'den YKS açıklaması!
    6. Meslektaşları kazada kalbi duran..
    7. Helsingborg'da ikinci Larsson dönemi
    8. ABD'ye büyük şok! Ek gümrük vergisi..
    9. Eyüp Karadayı son yolculuğuna uğurlandı
    10. Eyüp Karadayı son yolculuğuna uğurlandı
    11. Babalar ve oğulları satranç..
    12. Fenerbahçe’de 2019 yılı bütçesi kabul..
    13. ÖSYM Başkanı Aygün'den "Sınav sorunsuz..
    14. Antalya'daki festivalde gencin..
    15. YKS'nin üçüncü oturumu sona erdi
    16. Efeler Belediyesi’nden üniversite..
    17. Türkiye'den ABD'ye S-400 cevabı!..
    18. Otomobil bariyere çarptı: 1 ölü, 1..
    19. Terör ve Güvenlik Uzmanı Coşkun..
    20. Yılın en baba buluşması Üsküdar’da..
    21. TEM’de lüks araç takla attı: 4 yaralı
    22. Fenerbahçe’nin 2019 bütçesi oy birliği..
    23. Bileğine güvenen babalar kıyasıya..
    24. Doğa Cadde’de Babalar Günü coşkusu
    25. Turistleri dolandıran kuyumcu dükkanı..
    26. TMMOB’tan Mızraklı’ya ziyaret
    27. Fenerbahçe’de Başkan Ali Koç yönetimi..
    28. Minibüste Kaçak sigara ele geçirildi
    29. Fenerbahçe'de yönetim kurulu ibra edildi
    30. Türkiye ile Katar arasında mutabakat..
    Savcı Sayan'dan çok konuşulacak paylaşım: Milleti arayarak dolar yükselecek...
    Savcı Sayan'dan çok konuşulacak paylaşım: Milleti arayarak dolar yükselecek...
    S-400 füzelerinin konumu, tüm dünyaya servis edildi! ABD'liler uydu görüntülerini ifşa etti
    S-400 füzelerinin konumu, tüm dünyaya servis edildi! ABD'liler uydu görüntülerini ifşa etti
    Suudi Arabistan'dan dikkat çeken açıklama: Eğer ABD bize silah vermezse...
    Suudi Arabistan'dan dikkat çeken açıklama: Eğer ABD bize silah vermezse...
    Pentagon'dan flaş Türkiye açıklaması! "Devam edecek"
    Pentagon'dan flaş Türkiye açıklaması! "Devam edecek"
    Suudi Arabistan’a büyük şok! Tamamen iptal edildi...
    Suudi Arabistan’a büyük şok! Tamamen iptal edildi...

    Günün Karikatürü

    16 Haziran 2019
    Emeklilere büyük müjde! Sistem değişiyor
    Emeklilere büyük müjde! Sistem değişiyor
    Yunanistan savaşa hazırlanıyor! Papaz eşliğinde silah ve asker sevkiyatı
    Yunanistan savaşa hazırlanıyor! Papaz eşliğinde silah ve asker sevkiyatı