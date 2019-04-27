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HAK-İŞ Genel Başkanı Arslan: "1 Mayıs’ı Şanlıurfa’da kutlayacağız"

HAK-İŞ Genel Başkanı Mahmut Arslan, Şanlıurfa’da 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü kutlamaları öncesi karanfil dağıtarak vatandaşları etkinliklere davet etti.

27 Nisan 2019 Cumartesi 20:53
HAK-İŞ Genel Başkanı Arslan: "1 Mayıs’ı Şanlıurfa’da kutlayacağız"

HAK-İŞ Genel Başkanı Mahmut Arslan, Şanlıurfa’da 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü kutlamaları öncesi karanfil dağıtarak vatandaşları etkinliklere davet etti.


Bu yıl Şanlıurfa’da kutlanacak olan 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü öncesi HAK-İŞ Genel Başkanı Mahmut Arslan vatandaşlara karanfil dağıtarak, İşçi Bayramı’na davet etti. 1 Mayıs’ı sevimli yanıyla insanlara aktaracaklarını belirten Memur-Sen Genel Başkanı Ali Yalçın, “1 Mayıs’ın şiddetle, anarşizimle, terörle yan yana getirilmesinden rahatsız olan emek örgütleri olarak 1 Mayıs’ın emek boyutunun, talep boyutunun, teknik boyutunun kamuoyuyla buluşturulması ve 1 Mayıs’ın sevimli yanıyla insanlar nezdinde adlandırılması açısından Anadolu’nun farklı ilerinde 1 Mayıs’ı kutluyoruz” dedi.



“Bu yıl 1 Mayıs’ı Şanlıurfa’da kutlayacağız”


1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü’nü Şanlıurfa’da kutlayacaklarını belirten HAK-İŞ Genel Başkan Mahmut Arslan ise, “HAK-İŞ Konfederasyonu olarak 2019 yılında 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü’nü Şanlıurfa’da kutlayacağız. HAK-İŞ’in 1 Mayıs kutlamalarını her yıl Anadolu’nun farklı bir ilinde kitlesel olarak gerçekleştireceğiz" şeklinde konuştu.


Arslan, “1 Mayıs 133 yaşındadır. 1 Mayıs birlik, mücadele ve dayanışma günüdür. Bu yıl da 1 Mayıs’ta Şanlıurfa’dayız. Şanlıurfa’nın en büyük meydanında inşallah bu alanda taleplerimizi ortaya koyacağız, eleştirilerimizi ortaya koyacağız, çözüm önerilerimizi ortaya koyacağız. İşçi ve emek hareketinin ortaya koyacağı talepleri yüksek sesle haykıracağız. Bunları yaparken de bu şehrin dokusuna, insanına ve bu şehrin yaşayanlarına da zarar vermeyeceğiz. Biz 1 Mayıs’ı gerçek manasına uygun olarak kutlayacağız. Bütün alanların 1 Mayıs alanları olduğuna inanıyoruz. Türkiye’nin 81 ilinde Memur-Sen ve HAK-İŞ Konfederasyonları birlikte kutlamalar yapacaklar” diye konuştu.


Kentteki 1 Mayıs etkinlikleri 11 Nisan Meydanı’nda yapılacak.

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Haber Tarihi: 27 Nisan 2019 Cumartesi 20:53
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