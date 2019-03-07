0553 313 94 23

HAK-İŞ Genel Başkan Yardımcısı Toruntay’dan Kadınlar Günü mesajı

HAK-İŞ Genel Başkan Yardımcısı Mustafa Toruntay, “Doğumdan ölüme kadar yaşamımızın her anında varlıklarıyla onurlandığımız, ihtiyacımız olduğunda desteklerini esirgemeyen, bizi eğiten, yetiştiren, bizi biz yapan, yüreklerindeki sevgi ve şefkati karşılıksız veren tüm kadınların 8 Mart Dünya Kadınlar Günü’nü kutluyorum” dedi.

07 Mart 2019 Perşembe 15:32
HAK-İŞ Genel Başkan Yardımcısı Toruntay’dan Kadınlar Günü mesajı

HAK-İŞ Genel Başkan Yardımcısı Mustafa Toruntay, “Doğumdan ölüme kadar yaşamımızın her anında varlıklarıyla onurlandığımız, ihtiyacımız olduğunda desteklerini esirgemeyen, bizi eğiten, yetiştiren, bizi biz yapan, yüreklerindeki sevgi ve şefkati karşılıksız veren tüm kadınların 8 Mart Dünya Kadınlar Günü’nü kutluyorum” dedi.


HAK-İŞ Konfederasyonu Genel Başkan Yardımcısı ve Öz Taşıma-İş Sendikası Genel Başkanı Mustafa Toruntay, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü sebebiyle bir mesaj yayımladı. 8 Mart’ın kadının yaşamımızdaki rolü ve öneminin vurgulanması adına önemli bir gün olduğunu belirten Toruntay, “Türk kadınının tarihsel süreç içinde gerek özgürlük mücadelesine, gerekse ekonomik, sosyal, siyasal ve kültürel yaşantıya çok büyük katkısı olmuştur. Bu anlamda ülkemizde her alanda başarılı çalışmalar yapan kadınlarımızın sayısının artması da ayrı bir övünç kaynağımızdır. Kadınlarımızın birey olarak kendi sorunlarına sahip çıkmaları, yapıcı güçlerini ortaya koymaları ve daha iyi bir yaşam için çaba göstermeleri, büyük Türkiye’nin hedeflerine kısa sürede ulaşmasına önemli katkılarda bulunacaktır. Tüm yaşamımız süresince kadın ve erkeğin birlikte, yan yana yürüyebileceklerine inanan Cumhuriyetimizin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün de belirttiği gibi; ‘Bir toplum aynı gayeye bütün kadınları ve erkekleriyle beraber yürümezse ilerlemesine ve medenileşmesine teknik bakımdan imkan, ilmi bakımdan da ihtimal yoktur’ sözlerini aklımızdan çıkarmamalıyız. Bu duygu ve düşüncelerle, başta kadın üyelerimiz olmak üzere tüm kadınların 8 Mart Dünya Kadınlar Günü’nü tebrik ediyor, kadına şiddetin son bulduğu günlerde her daim bir ve beraber olarak büyüyen Türkiyemize destek olmayı temenni ediyorum” dedi.

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 07 Mart 2019 Perşembe 15:32
  1. kültür

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Konya'da taşlı kavga
    1. Konya'da taşlı kavga
    2. Fanatik Yahudilerden Mescid-i Aksa'ya..
    3. Çakıl’ın gözleri Başakşehir’de açıldı
    4. Kurtulmuş: Siz terör çevrelerine..
    5. Vodafone ve The Walt Dısney Company,..
    6. AK Partili vekiller adaylara destek..
    7. Kandil tarihleri dini günler ve..
    8. 17 yaşındaki lise öğrencisinden 6..
    9. DAKA Olağan Yönetim Kurulu toplandı
    10. Bankacılık sektörünün mevduatı azaldı
    11. Alan, şoför esnafının dertlerini..
    12. Akdeniz Belediyesi’nin kadın..
    13. Ali Küçükaydın’ın acı günü
    14. 2014'te öldürülen kadının cesedinin..
    15. Öğrenciler NASA ile buluştu
    16. TÜGVA'nın Bursa ilçe temsilcilikleri..
    17. Peygamberimizin Regaib Kandili duası
    18. Antalya'da ambulansın çarptığı kişi..
    19. İngiliz Bakan Burt'ın Lübnan'daki..
    20. Zihniyet değişikliğinde medya çok..
    Süleyman Soylu: 31 Mart'ta zayıf çıkarsak..
    Süleyman Soylu: 31 Mart'ta zayıf çıkarsak..
    CHP kalelerini kaybedebilir! Anket sonuçları açıklandı
    CHP kalelerini kaybedebilir! Anket sonuçları açıklandı
    Osman Kavala'nın telefonundan çıkan sözde harita...
    Osman Kavala'nın telefonundan çıkan sözde harita...
    Otomobil devi kararını verdi! Türkiye'de üretilecek
    Otomobil devi kararını verdi! Türkiye'de üretilecek
    Çarkı kurmuşlar! Marksist marjinal gruplarla iş görüyorlar
    Çarkı kurmuşlar! Marksist marjinal gruplarla iş görüyorlar

    Günün Karikatürü

    7 Mart 2019
    CHP'de kumpas skandalı! O mail ortaya çıktı
    CHP'de kumpas skandalı! O mail ortaya çıktı
    35 bin saat uçacak! Kimseyi kıpırdatmayacaklar
    35 bin saat uçacak! Kimseyi kıpırdatmayacaklar