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HAK-İŞ Başkanı Arslan, Çanakkale Deniz Zaferi’nin 104. yıl dönümünü kutladı

HAK-İŞ Genel Başkanı Mahmut Arslan, “Çanakkale Zaferi, milletimizin bu topraklarda yazdığı en büyük kahramanlık destanlarından birisidir” dedi.

17 Mart 2019 Pazar 12:12
HAK-İŞ Başkanı Arslan, Çanakkale Deniz Zaferi’nin 104. yıl dönümünü kutladı

HAK-İŞ Genel Başkanı Mahmut Arslan, “Çanakkale Zaferi, milletimizin bu topraklarda yazdığı en büyük kahramanlık destanlarından birisidir” dedi.


Çanakkale Deniz Zaferi’nin 104. yıl dönümü dolayısıyla HAK-İŞ Genel Başkanı Mahmut Arslan, kazanılan zaferin tarihteki öneminden bahsederek, “Çanakkale Zaferi, vatanı, dini, bayrağı ve bağımsızlığı söz konusu olduğunda milletimizin neler yapabildiğini bütün dünyaya gösterdiği önemli bir örnektir” ifadelerini kullandı. Arslan, Çanakkale Deniz Zaferi’nin 104. yıl dönümü dolayısıyla yayımladığı mesajda, "Çanakkale Zaferi, milletimizin bu topraklarda yazdığı en büyük kahramanlık destanlarından birisidir. Milletimizin o dönem içinde bulunduğu yokluk ve imkansızlıklara rağmen, azim ve inançla kazanılan Çanakkale Zaferi, Türkiye Cumhuriyeti’nin kurulmasında önemli bir kilometre taşı olmuştur. Çanakkale Zaferi, sıradan bir hatırlayış değil, tarihi varoluşu sürekli ve ebedi kılan bir duruştur. Çanakkale’deki duruş ve direnişiyle bu vatanı bize emanet eden ecdadımız, İstiklal Şairimiz Mehmet Akif Ersoy’un, ‘Sana dar gelmeyecek makberi kimler kazsın? Gömelim gel seni tarihe desem sığmazsın’ dediği muhteşem bir tarihi kanlarıyla yazan şehitlerimizdir. Çanakkale’deki birlik, beraberlik ve dayanışma ruhu, milletimize önemli bir zafer kazandırmış, Çanakkale’de elde edilen başarı, Kurtuluş Savaşı’nın kazanılmasında önemli bir rol oynamıştır. Çünkü Çanakkale Zaferi; vatanı, dini, bayrağı ve bağımsızlığı söz konusu olduğunda milletimizin neler yapabildiğini bütün dünyaya gösterdiği önemli bir örnektir” ifadelerini kullandı.



“15 Temmuz Türk milletinin birliğini tüm dünyaya gösterdiğimiz gündür”


15 Temmuz gecesi yaşanan darbe girişimine de dikkat çeken HAK-İŞ Genel Başkanı Arslan, Çanakkale’de kazanılan zafere değinerek, Türk milletinin birlik ve beraberliğini 15 Temmuz gecesi dünyaya gösterdiğini vurguladı. Arslan, “15 Temmuz hain darbe girişimi gecesi, asırlar önce Çanakkale cephesinde yedi düvele karşı vatanımızı nasıl koruduysak, üzerinden asırlar geçse de hala aynı ruhla ve bilinçle vatanımızı canımız pahasına nasıl savunduğumuzu bütün dünyaya gösterdiğimiz önemli bir örnektir. Düşmanlar, 104 yıl önce Çanakkale’de nasıl çaresiz kaldılarsa, 15 Temmuz gecesi vatanımızı ele geçirmek isteyenlere karşı; kadını, erkeği, yaşlısı, genciyle tek vücut olup meydanlara dökülen tanklara, silahlara karşı göğsünü siper eden, bu uğurda şehit ve gazi olan aziz milletimizin demokrasiye inancı karşısında çaresiz kalmışlardır. 15 Temmuz gecesi sadece hain FETÖ’cülerin değil, Türk milletinin birliğinin, beraberliğinin, vatanına, bayrağına ve bağımsızlığına nasıl sahip çıktığının sınanmayacağını bütün dünyaya gösterdiğimiz gündür. HAK-İŞ olarak, ülkemizin birliğine ve bütünlüğüne sahip çıkma konusunda her zaman kararlı bir duruş gösterdik. Hainlerin tuzaklarını bozma, birlik, beraberlik ve huzur içerisinde yaşamak için Türkiye’nin terörle mücadelesinde her zaman ülkemizin yanında olduk. HAK-İŞ olarak devletimizin terörle mücadelede başarılı olması için her türlü katkı ve desteği vermeye devam edeceğiz” dedi.



“Koca Seyit İlkokulunun temelini attık”


Çanakkale Zaferi’nin kazanılmasında önemli bir payı olan Seyit Onbaşı’yı unutmamak ve unutturmamak için Balıkesir’de bulunan Havran ilçesinde Koca Seyit İlkokulunun temellerinin atıldığını kaydeden Arslan, "Çanakkale şehitlerimizi anmak ve onların bize bıraktığı mirasa en güzel şekilde sahip çıkmak boynumuzun borcudur. 18 Mart Çanakkale şehitlerimiz başta olmak üzere bütün şehitlerimize ve gazilerimize borcumuz var. HAK-İŞ olarak bu borcumuzun ve sorumluluğumuzun bir gereği olarak Seyit Onbaşı İlkokulunun yapılmasıyla küçük bir adım attık. Bu okulla Çanakkale Zaferi’nin kazanılmasında büyük bir payı olan Seyit Onbaşı’ya borcumuzu ödemek istedik. Seyit Onbaşı’nın, Çanakkale Savaşı’nın en kritik döneme girdiği anda 275 kilogramlık topu tek başına taşıyarak topu ateşlenmesi sonucunda İngiliz gemisinin batırılması tarihin akışını değiştiren önemli bir olay olmuştur. İşte Seyit Onbaşılar 7 düvelin üzerimize saldırdığı bir dönemde imanlarıyla, inançlarıyla, sadakatleriyle Türk milletinin kurtuluşa ermesini sağlamışlardır. Bu vesileyle Çanakkale Deniz Zaferinin 104. yıl dönümünü kutluyor, başta Çanakkale olmak üzere vatanı, bayrağı ve hürriyeti için şehit düşen Mehmetçiklerimizi ve vatandaşlarımızı minnet ve şükranla anıyoruz. Ruhları şad olsun” ifadelerini kullandı.

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Haber Tarihi: 17 Mart 2019 Pazar 12:12
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