Hak İş Ağrı İl Başkanı Varol: "İşçi üyelerimiz ile 4 memurun işten atılmasını asla kabul etmiyoruz’’

Ağrı Hak-İş Hizmet-İş Sendikası Eleşkirt’te işten çıkarılan işçiler için yaptığı basın açıklamasında, "Emekçi işçi üyelerimiz ile 4 memurun işten atılmasını asla kabul etmiyoruz’’ ifadelerini kullandı.

Ağrı Hak-İş Hizmet-İş Sendikası Eleşkirt ilçe Belediyesinde çalışan 16 işçinin ve Hak-İş Hizmet-İş Sendikası üyesi 4 memurun işten çıkarılmasına yönelik basın açıklamasında bulundu. Sendika adına basın açıklaması yapan Ahmet Varol, işçilerin işten atılmasını asla kabul etmediklerini dile getirerek, "Belediye bütçesini gerekçe göstererek işçileri işten atmak akıl karı değil insanları işten atarak ekmeğiyle oynayarak tasarruf edilmez. Bir hafta önce Eleşkirt Belediyesine kepçe operatörü olarak kendine yakın bir akrabasını kadrolu işçi olarak işe alıp da bir hafta sonra bütçe göstererek emekçi kardeşlerimizi iş akitlerinin fesih edilmesi kabul edilemez. Çalışanlar tedirgin’’ dedi.

Varol konuşmasında her zaman işçilerin yanında olduklarını dile getirerek, "Toplu İş Sözleşmemizi imzalamamıza rağmen mali ve sosyal hakların maddelerinin uygulanmaması emekçinin hakkını vermemesi hangi kanuna sığar? Hak İş Hizmet İş Sendikası olarak her zaman işçilerin yanında olduğumuzu bilmelerini istiyoruz. Ağrı Hak-İş Hizmet-İş Sendikası olarak emek ve ekmek kavgası için buradayız. Eleşkirt Belediye Başkanı Ramazan Yakut’tan biran evvel bu yanlıştan dönmesini istiyoruz. İşçi kardeşlerimiz de şu durumunu çok iyi bilsinler ki bugün itibariyle hukuk mücadelemiz başlamıştır. Sonuna kadar emekçi kardeşlerimizin yanındayız’’ şeklinde konuştu.