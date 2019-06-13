0553 313 94 23

Hak İş Ağrı İl Başkanı Varol: "İşçi üyelerimiz ile 4 memurun işten atılmasını asla kabul etmiyoruz’’

Ağrı Hak-İş Hizmet-İş Sendikası Eleşkirt’te işten çıkarılan işçiler için yaptığı basın açıklamasında, "Emekçi işçi üyelerimiz ile 4 memurun işten atılmasını asla kabul etmiyoruz’’ ifadelerini kullandı.

13 Haziran 2019 Perşembe 14:45
Hak İş Ağrı İl Başkanı Varol: "İşçi üyelerimiz ile 4 memurun işten atılmasını asla kabul etmiyoruz’’

Ağrı Hak-İş Hizmet-İş Sendikası Eleşkirt’te işten çıkarılan işçiler için yaptığı basın açıklamasında, "Emekçi işçi üyelerimiz ile 4 memurun işten atılmasını asla kabul etmiyoruz’’ ifadelerini kullandı.


Ağrı Hak-İş Hizmet-İş Sendikası Eleşkirt ilçe Belediyesinde çalışan 16 işçinin ve Hak-İş Hizmet-İş Sendikası üyesi 4 memurun işten çıkarılmasına yönelik basın açıklamasında bulundu. Sendika adına basın açıklaması yapan Ahmet Varol, işçilerin işten atılmasını asla kabul etmediklerini dile getirerek, "Belediye bütçesini gerekçe göstererek işçileri işten atmak akıl karı değil insanları işten atarak ekmeğiyle oynayarak tasarruf edilmez. Bir hafta önce Eleşkirt Belediyesine kepçe operatörü olarak kendine yakın bir akrabasını kadrolu işçi olarak işe alıp da bir hafta sonra bütçe göstererek emekçi kardeşlerimizi iş akitlerinin fesih edilmesi kabul edilemez. Çalışanlar tedirgin’’ dedi.


Varol konuşmasında her zaman işçilerin yanında olduklarını dile getirerek, "Toplu İş Sözleşmemizi imzalamamıza rağmen mali ve sosyal hakların maddelerinin uygulanmaması emekçinin hakkını vermemesi hangi kanuna sığar? Hak İş Hizmet İş Sendikası olarak her zaman işçilerin yanında olduğumuzu bilmelerini istiyoruz. Ağrı Hak-İş Hizmet-İş Sendikası olarak emek ve ekmek kavgası için buradayız. Eleşkirt Belediye Başkanı Ramazan Yakut’tan biran evvel bu yanlıştan dönmesini istiyoruz. İşçi kardeşlerimiz de şu durumunu çok iyi bilsinler ki bugün itibariyle hukuk mücadelemiz başlamıştır. Sonuna kadar emekçi kardeşlerimizin yanındayız’’ şeklinde konuştu.

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 13 Haziran 2019 Perşembe 14:45
  1. https://www.yeniakit.com.tr/etiket/

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Sandıklı’da ekmeğe yüzde 50 zam
    1. Sandıklı’da ekmeğe yüzde 50 zam
    2. MÜSİAD Başkanı Çelenk’ten destek..
    3. Irak Cumhurbaşkanı Salih: “Papa’nın..
    4. İnönü’ye ziyaretçi akını
    5. Fenerbahçe'nin eski futbolcusu..
    6. Burdur’da su baskınları tarım..
    7. Sınav gününde belediye otobüsleri..
    8. Malatya’da kaçakçılık operasyonu
    9. DÜZELTME - "ABD politikaları, avronun..
    10. Öldürülen PKK'lı, Sancaktepe..
    11. GAÜN’de patent konuşuldu
    12. Kayısıda rekolte 392 bin ton bekleniyor
    13. Adıyaman’da uyuşturucuya geçit yok
    14. Bulgaristan'da TİKA tarafından Gazi..
    15. Güvercin almak için istenen şartlar iş..
    16. İstanbul Finans Merkezi Eylem Planı..
    17. SAMULAŞ ’YKS’ye hazır
    18. İzmir’de 15 yaşındaki gencin feci ölümü
    19. Sosyal Politikalar Kurulunun Gaziantep..
    20. Matematik şampiyonları ödüllendirildi
    21. ’Motorcu Dostu Trafik’ projesi ikinci..
    22. Motosikletle, hafif ticari araç..
    23. Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın MHP Genel..
    24. Evini ateşe verirken kendisini de yaktı
    25. Hafif ticari araç evin çevre duvarına..
    26. Concon için itfaiye ekipleri seferber..
    27. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Bahçeli'yi..
    28. Motosikletliler ambulansa çarptı: 1’i..
    29. Uyuşturucu Madde Kullanımını Önleme..
    30. Emir Kümbet ve 6 bin şehit anıldı
    İbahim Tatlıses'ten çok sert tepki: Çarpılmış gibi oynuyor
    İbahim Tatlıses'ten çok sert tepki: Çarpılmış gibi oynuyor
    Hortumcu Cem Uzan'dan beklenen 12 Haziran açıklaması geldi!
    Hortumcu Cem Uzan'dan beklenen 12 Haziran açıklaması geldi!
    Sosyal medyayı sallayan animasyon! Ekrem İmamoğlu 3’te 3 yaptı
    Sosyal medyayı sallayan animasyon! Ekrem İmamoğlu 3’te 3 yaptı
    'Sevgi pıtırcıkları'ndan kan donduran tehdit: Cenazenizi göndeririz
    'Sevgi pıtırcıkları'ndan kan donduran tehdit: Cenazenizi göndeririz
    Semiha Yıldırım çirkin söylemlerle ilgili ilk kez konuştu: Dilek İmamoğlu'na teşekkür ederim
    Semiha Yıldırım çirkin söylemlerle ilgili ilk kez konuştu: Dilek İmamoğlu'na teşekkür ederim

    Günün Karikatürü

    13 Haziran 2019
    Cumhurbaşkanı onayladı! Beklenen müjdeli haber geldi
    Cumhurbaşkanı onayladı! Beklenen müjdeli haber geldi
    İsmail Küçükkaya'dan İmamoğlu'na büyük şok! Yalanı ifşa oldu
    İsmail Küçükkaya'dan İmamoğlu'na büyük şok! Yalanı ifşa oldu